Vyrobte si vlastní energii a pošlete ji do sítě. Techmania láká na novou expozici
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Vyrobte si vlastní energii a pošlete ji do sítě. Techmania láká na novou expoziciZdroj: Jiří Chroust, Techmania Science Center
Článek byl publikován 21.11.2026 15:02
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