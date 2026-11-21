Muž poštval během divoké hádky psa bojového plemene na ženu. Zvíře ji pokousalo
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Muž poštval během divoké hádky psa bojového plemene na ženu. Zvíře ji pokousaloZdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Článek byl publikován 21.11.2026 10:37
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