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Nové Call of Duty dnes vyšlo. Hráči s Game Passem mají smůlu až do roku 2027

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Call of Duty: Modern Warfare 4 dnes vstupuje na trh. Nabízí dvacet multiplayerových map, návrat kapitána Price a režim DMZ. Microsoft však připravil zásadní změnu. Ani předplatitelé Game Pass Ultimate si novinku bez dalšího nákupu nezahrají.
Nové Call of Duty dnes vyšlo. Hráči s Game Passem mají smůlu až do roku 2027

Nové Call of Duty dnes vyšlo. Hráči s Game Passem mají smůlu až do roku 2027

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 18:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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