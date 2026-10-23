Jedna domácí briketa za 4 Kč hoří 2 hodiny v kuse. Stačí piliny, starý papír a lis, který si vyrobíte z trubek

Domácí výroba vlastních briket není jen skvělým způsobem, jak ušetřit nějaké peníze, ale je to také úžasná cesta k tomu, jak přeměnit jednoduché materiály na palivo, které dlouho hoří. Stačí se jen držet osvědčeného návodu, jak radí web
WikiHow. Co budete potřebovat na domácí brikety
Prvním krokem v alchymii výroby briket je shromáždění základních materiálů, které budete potřebovat. Většinu z nich najdete v domácnosti.
Staré noviny, účty nebo jakýkoli nelesklý papír. Dřevěné hobliny nebo piliny. Voda: Pro spojení ingrediencí postačí obyčejná čistá voda. Přírodní pojiva (volitelně): Pro ty, kteří chtějí mít brikety trvanlivější, může jako další pojivo posloužit škrob nebo mouka. Nádoba na míchání: Jako kotel pro míchání materiálů může sloužit velký kbelík nebo trakař. Míchací nástroj: K míchání vám poslouží pevná tyč nebo stará násada od koštěte. Lis na brikety: Ať už si vyrobíte lis ze dvou kovových nebo plastových trubek, nebo investujete do lisu vyrobeného v továrně, tento nástroj promění vaši směs v pevné bloky. Bez něj to prostě nepůjde. Zdroj fotografie: Pixabay Proces výroby briket je jednoduchý, ale přece jen trochu pracný. Příprava briket
Proces výroby briket je jednoduchý, ale přece jen trochu pracný. Začněte tím, že namočíte skartovaný papír do vody, dokud z něj nebude homogenní kaše. To obvykle trvá několik hodin, rozhodně se nevyplácí nic uspěchat, jak varuje web
WoodFuel.
Jakmile je papír namočený, přimíchejte do něj piliny nebo hobliny. Poměr papíru a pilin by měl být přibližně 3:1, aby se směs dobře spojila, ale zároveň účinně hořela.
Směs naberte do lisu na brikety a důkladně z ní vymačkejte veškerou vodu. Téměř hotové topivo nakonec postavte je na suché, dobře větrané místo. Musí zcela vyschnout, což může trvat několik dní až týden v závislosti na klimatických a povětrnostních podmínkách. Zdroj fotografie: Pixabay Snížení účtů za vytápění je snadné díky využití bezplatných nebo opravdu levných materiálů, které jsou snadno dostupné ve vašem okolí. Čím je briketa tvrdší, tím déle hoří. Ujistěte se, že váš lis zhutňuje směs opravdu dobře. Suché brikety skladujte na místě, kde volně cirkuluje vzduch, abyste zabránili vzniku plísní. A myslete také na to, že ne všechny materiály se chovají stejně, proto počítejte s experimentováním při hledání ideální směsi a doby sušení. A určitě do briket nedávejte nic, co do nich nepatří. Mohli byste schytat nepěknou pokutu, jak už Chalupáři-Zahrádkáři informovali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři