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Jedna domácí briketa za 4 Kč hoří 2 hodiny v kuse. Stačí piliny, starý papír a lis, který si vyrobíte z trubek

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Brikety hoří déle a rovnoměrněji než štípané dřevo a nabízejí stálé teplo po delší dobu. A můžete si je snadno vyrobit i doma.
Čas vyrobit domácí brikety: Ušetří peníze a hoří déle než dřevo

Čas vyrobit domácí brikety: Ušetří peníze a hoří déle než dřevo

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 20:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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