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Kávovar odeslal přes 1 000 GB dat za 10 dní a položil domácí Wi-Fi. Nikdo neví proč, výrobce mlčí

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Chytrý kapslový kávovar vykázal v domácí síti přes terabajt odchozího provozu. Přístupový bod se zahltil, internet v domě zpomalil na minimum.
Kapslový kávovar KEURIG

Kapslový kávovar KEURIG

Zdroj: Mike Prosser / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 21:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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