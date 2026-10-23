Kávovar odeslal přes 1 000 GB dat za 10 dní a položil domácí Wi-Fi. Nikdo neví proč, výrobce mlčí

Dne 6. října 2026 zveřejnil uživatel vystupující na síti X pod přezdívkou @NomadsGalaxy snímek obrazovky ze správy sítě UniFi. Čísla na něm vypadala jako překlep: 1 008,45 GB uploadu a 9,94 GB downloadu za pouhých 10 dní a 9 hodin. Zdrojem provozu nebyl server ani herní konzole, ale kapslový kávovar jeho rodičů. Přístroj podle zveřejněných informací zatěžoval jeden přístupový bod natolik, že citelně zpomaloval domácí Wi-Fi. Případ rychle obletěl technologické weby, ale Keurig k němu dosud veřejně nevydal žádné stanovisko.
Co přesně se stalo a co z toho víme jistě
Klíčový detail, který se v prvních reakcích ztrácel: snímek pochází z přehledu UniFi, nikoli z nezávislého laboratorního měření. Zachycuje objem síťového provozu přiřazeného konkrétnímu zařízení, ale neukazuje, kam data putovala ani co obsahovala. Autor později situaci upřesnil. Podle jeho navazujících komentářů většina provozu zřejmě neopustila domácí síť. Mohlo jít o nadměrnou komunikaci v lokální síti, například o opakující se síťové požadavky nebo provoz související s vyhledáváním zařízení. Přesnou příčinu se mu však nepodařilo zjistit. Než mohl provoz podrobněji analyzovat, kávovar odpojil, restartoval a přesunul do oddělené VLAN. Problém následně zmizel, a s ním i možnost původní stav dále zkoumat.
Tvrzení, že kávovar „položil domácí Wi-Fi“, přitom nemusí znamenat úplný výpadek celé sítě. Dokumentace Ubiquiti vysvětluje, že nevhodný broadcastový nebo multicastový provoz může zabírat značnou část vysílacího času přístupového bodu. To může vést k vysoké latenci, výpadkům připojených zařízení a prakticky nepoužitelné síti v dosahu daného přístupového bodu. Bez podrobného záznamu provozu ale nelze potvrdit, že právě to byl tento případ.
Proč má kávovar vůbec Wi-Fi
Keurig K-Supreme SMART není obyčejný kávovar s přidaným bezdrátovým modulem. Připojení k internetu je součástí jeho funkcí:
- BrewID rozpoznává vloženou kapsli a přizpůsobuje parametry přípravy kávy.
- Vzdálené ovládání a plánování přes aplikaci Keurig umožňuje ovládat přípravu nápoje z telefonu a naplánovat ji předem.
- Smart Delivery sleduje spotřebu kapslí a může automaticky plánovat další zásilky, pokud je kávovar připojený k internetu a uživatel tuto službu využívá.
- Keurig Perks přiděluje věrnostní body za kapsle připravené na podporovaných kávovarech Smart Brewer připojených k Wi-Fi, a to až 10 bodů denně.
Výrobce tedy počítá s tím, že přístroj průběžně odesílá informace o používání. Oficiální zásady ochrany soukromí společnosti Keurig uvádějí, že u chytrých kávovarů může shromažďovat historii přípravy nápojů, například jejich druh, velikost a sílu, identifikátory zařízení, síťové informace a údaje o verzi softwaru. Zásady zmiňují také obraz prostoru, do kterého se vkládá kapsle, pokud dané zařízení takové údaje poskytuje. Žádná z těchto funkcí však sama o sobě nevysvětluje téměř 100 GB denního uploadu.
Špehování, nebo firmware v křeči
Bez záznamu síťového provozu a seznamu cílových adres nelze určit, zda data skutečně odcházela na externí servery. Autorův vlastní závěr zněl: „Většina provozu neopustila mou síť.“ Ani to ale není definitivní důkaz, že šlo výhradně o lokální komunikaci. Je to odhad člověka, který problém vyřešil odpojením zařízení dříve, než ho stihl plně zdokumentovat.
Naše pracovní hypotéza: jednou z pravděpodobných příčin mohla být chyba firmwaru nebo síťové vrstvy. V oznámení o použitých open-source komponentách pro tento model se objevují technologie Azure RTOS a Azure IoT, což ukazuje na složitější síťovou infrastrukturu, než jakou by člověk čekal u běžného kávovaru. Chyba v takovém systému může způsobit opakované požadavky nebo jiný nadměrný provoz, aniž by za ním stál úmysl shromažďovat data.
Keurig k incidentu veřejně nevydal stanovisko. Důvod neznáme. Je možné, že výrobce situaci řeší neveřejně prostřednictvím podpory, že se mu nepodařilo problém zopakovat, nebo že případ zatím nevyhodnotil jako důvod k veřejnému vyjádření.
Jak si pohlídat vlastní síť
Znepokojivý na celém příběhu není jen objem přenesených dat, ale také skutečnost, že bez podrobnějšího monitoringu, jaký nabízí UniFi, by si běžný uživatel nejspíš ničeho nevšiml. Maximálně by nadával na pomalou Wi-Fi. Základní kontrolu ale zvládne téměř každý:
- Router nebo mesh aplikace často ukazuje přenesená data jednotlivých zařízení. V aplikaci Google Home lze v sekci Wi-Fi → Zařízení podle podporovaného vybavení a verze aplikace zobrazit informace o připojených zařízeních a jejich provozu.
- Varovný signál: mezi zařízeními s nejvyšším uploadem se objeví kávovar, žárovka nebo jiný spotřebič, který by za běžných okolností neměl přenášet velké objemy dat.
- Jednoduchá ochrana: přesuňte zařízení internetu věcí (IoT) do oddělené sítě pro hosty, pokud to váš router umožňuje, a omezte jejich přístup k domácí síti. Konkrétní možnosti závisí na modelu routeru a jeho nastavení.
V Česku se Keurig K-Supreme SMART běžně neprodává. Narazit lze především na dovozové nabídky, u nichž je nutné ověřit kompatibilitu s evropským napájením. Princip ale platí univerzálně pro jakýkoli chytrý spotřebič připojený k domácí síti.
Terabajt provozu z kávovaru za deset dní zůstává nevysvětlenou anomálií. Není to důkaz špehování, ale ani něco, co by se mělo automaticky považovat za normální. Nejdůležitější poučení je jednoduché: pokud nesledujete, jak se vaše zařízení chovají v síti, nemusíte si všimnout ani neobvyklého provozu, který mohou vytvářet.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík