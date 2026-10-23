Hradec Králové dotáhl manko 0:3, ale vítězství slavily Karlovy Vary

Hosté na sobě nedali žádnou únavu z cestování znát a do utkání vstoupili fantasticky, neboť už v šesté minutě vedli o dvě branky. Brickley povedenou otočkou kolem své osy připravil pozici Beránkovi, jenž překonal Škorvánka z první střely hostů. Kanadský obránce Schmiemann následně využil toho, že Vukojevic postrčil vlastního brankáře, a ve svém 51. extraligovém startu zaznamenal premiérový gól.
Domácím jako by chybělo větší zaujetí a Frodla ohrozil až po chybě Kočího Klíma, jenže netrefil branku. Mudrákovo tečované nahození skončilo na tyčce, případný gól by však patrně neplatil kvůli vysoké holi.
Ve druhé třetině měl Hradec výborné první střídání, jenže pak nepokryl soupeřovo přečíslení a Šťastný zvýšil proti svému bývalému týmu na 3:0. Velkou nadvládu mohli hosté potvrdit v 75 sekund dlouhé přesilovce pět na tři. Ta se jim však vůbec nevydařila a naopak způsobila zlom ve vývoji utkání. Po konci prvního trestu ujel v oslabení Kohout, jehož práci snadno dokonal Klíma.
Ve 30. minutě už Mountfield snížil. Vukojevicova střela se nejspíše otřela o více hráčů, a proto kotouč propadl Frodlovi za záda a doklouzal za čáru. Defenzíva Energie měla pod tlakem velké problémy a obživlý Hradec do přestávky opakovaně sahal po vyrovnání. Nejlepší pozice si vytvořil Jergl, jednou však puk trefil špatně a podruhé jeho střelu vytěsnil Frodl ramenem nad sebe. Z další vynikající pozice minul Koch.
V další stěžejní pasáži po startu třetí části vychytal Škorvánek šanci Sapouška a za pár desítek sekund vyrovnal Perret, který po kvalitní nahrávce McCormacka překonal Frodla potřetí. To se v dosavadním průběhu sezony žádnému týmu nepovedlo. Obrat mohli domácí dokonat ve svých prvních dvou přesilovkách v zápase, ani jednu však nevyužili.
V předposlední minutě měl rozhodnutí na hokejce naopak Černoch, jehož vyloženou šanci zastavil vyjetý Škorvánek. Domácí útočník Radovan Pavlík v prodloužení nevyužil dvě velké příležitosti, následně ho sporným způsobem obral o kotouč americký obránce Brickley a v čase 63:07 svým prvním extraligovým zásahem přisoudil Karlovým Varům vítězství.
13. kolo hokejové extraligy:
Mountfield Hradec Králové - BYD Energie Karlovy Vary 3:4 v prodl. (0:2, 2:1, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky: 25. Kevin Klíma (Kohout), 30. Vukojevic (Perret), 47. Perret (McCormack, Jergl) - 3. O. Beránek (Brickley, Jiskra), 6. Schmiemann (O. Beránek, Černoch), 22. Šťastný (N. Jones), 64. Brickley. Rozhodčí: Ondráček, Šindel - Rampír, Brož. Vyloučení: 2:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 3660.
Sestavy:
Hradec Králové: Škorvánek - McCormack, Kalina, Mudrák, A. Koch, Melancon, Vukojevic, Pláněk - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Tamáši, Perret - Nenonen, Kevin Klíma, P. Zdráhal - R. Kousal, Čacho, Kohout - od 21. navíc Pilař. Trenér: T. Martinec.
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Schmiemann, Eronen, Josef Myšák - O. Beránek, Černoch, Minárik - Bambula, N. Jones, Šťastný - P. Tomek, Egle, Sapoušek - Lukošik, Jiskra, T. Redlich. Trenér: Patera.