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Hradec Králové dotáhl manko 0:3, ale vítězství slavily Karlovy Vary

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Hokejisté Karlových Varů sice ztratili ve 13. kole extraligy v Hradci Králové vedení 3:0, přesto však zdolali východočeský tým pošesté v řadě. V prodloužení rozhodl o výhře 4:3 svým prvním gólem v soutěži americký obránce Daniel Brickley.
Hradec Králové dotáhl manko 0:3, ale vítězství slavily Karlovy Vary

Hradec Králové dotáhl manko 0:3, ale vítězství slavily Karlovy Vary

Zdroj: Mountfield HK
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 19:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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