Sparta prohrála na ledě Liberce 3:1

Aktivněji vstoupili do utkání domácí a první příležitost měl Rychlovský, bekhendem ale mířil těsně vedle. Následně byl v ideální palebné pozici mezi kruhy Filippi, Kořenářovu branku ale přestřelil. Bílí Tygři si zásluhou své aktivity vybojovali první přesilovku v zápase a v té nebezpečně pálil Lenc, Kořenář byl ale připraven.
Sparťanský brankář si poradil také s pokusem Zemana. Poté se ke slovu dostala také Sparta, Kváča ale Kousalovu střelu bezpečně ukryl v lapačce. Početní výhodu si v první třetině zahráli také Pražané, domácí se bez problémů ubránili. Těsně před první přestávkou mohl otevřít skóre zápasu hostující Daníček, Kváčovi však pomohla horní tyč.
V úvodu druhého dějství hrála Sparta přesilovku, do vedení šli ale ve vlastním oslabení Severočeši, když otevřel skóre utkání šťastnou trefou Vlach. Krátce před polovinou zápasu mohl vyrovnat Kousal, Kváča ale vytáhl povedený zákrok. O chvíli později už se ale Pražané mohli radovat, po zmatcích na brankovišti domácích vyrovnal pohotový Shore.
Hráči Sparty poté převzali iniciativu a další obrovskou šanci měl z rychlého přečíslení Blümel, Kváča ale svůj tým podržel. Nepřišli si na něj v přesilové hře ani Krejčík s Chlapíkem. Ve 37. minutě tak udeřilo na opačné straně a domácí si vzali své vedení zpět. Faško-Rudáš za brankou obral o puk váhajícího Sirotu a našel mezi kruhy zcela volného Jansu, který střelou do horního rohu nedal Kořenářovi šanci.
Na začátku třetí části mohli Liberečtí odskočit na dvoubrankový rozdíl v početní výhodě, Kořenáře ale prakticky neohrozili. Poté měl na druhé straně dobrou příležitost Chlapík, z dobré pozice ale mířil těsně vedle. Následně hrála Sparta přesilovku, Severočeši v čele s Kváčou se ale výborně ubránili.
Následně měl třetí gól domácích na holi Pérez, Kořenář ale proti jeho dělovce bez přípravy vytáhl skvělý zákrok a udržel hosty ve hře. Dvě minuty před třetí sirénou sáhl hostující kouč Augusta ke hře bez brankáře, razítko na výhru domácích dal ale trefou do opuštěné branky liberecký kapitán Šimek. Pražané prohráli šestý z posledních devíti zápasů.
Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 24. J. Vlach, 37. F. Jansa (Faško-Rudáš), 59. R. Šimek (Filippi) - 29. Shore. Rozhodčí: Barek, Jaroš - Zíka, Maňák. Vyloučení: 5:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno).
Liberec: Kváča - T. Galvas, R. Šimek, Kachlíř, Zile, D. Zeman, Ahac, Hampl - Sandberg, A. Najman, Lenc - J. Pérez, A. Musil, Rychlovský - Faško-Rudáš, Filippi, Petrovský - O. Procházka, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Sparta: Kořenář - Krejčík, Mašín, N. Seppälä, Sirota, M. Seppälä, Tomov, Pavlák - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - Blümel, Shore, Sekáč - Řepík, Hradec, Vesalainen - Pospíšil, O. Najman, K. Hrabík - Daníček. Trenér: P. Augusta.