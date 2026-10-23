Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bílí Tygři přetlačili Spartu. Všechny tři body zůstávají pod Ještědem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dramatický hokejový souboj mezi Libercem a Spartou ovládli domácí Bílí Tygři. Přestože Pražané dokázali odpovídat a tlačili i v závěrečné hře bez brankáře, Liberec těsný náskok udržel a pojistkou do prázdné brány rozhodl o tom, že všechny tři body zůstávají pod Ještědem.
Bílí Tygři přetlačili Spartu. Všechny tři body zůstávají pod Ještědem

Bílí Tygři přetlačili Spartu. Všechny tři body zůstávají pod Ještědem

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 18:49

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Hledal prý houby, našel spravedlnost: Zloděj se 100 tisíci z pošty skončil ve vazbě
Hledal prý houby, našel spravedlnost: Zloděj se 100 tisíci z pošty skončil ve vazbě
Víkend bude chladnější, přes den bude kolem 11 stupňů, na horách může sněžit
Víkend bude chladnější, přes den bude kolem 11 stupňů, na horách může sněžit

Víkend bude v Česku spíše chladnější, denní teploty se budou pohybovat kolem 11 stupňů Celsia. V neděli se...

Slovan o víkendu nehraje. V týmu Baníku řádí nemoc
Slovan o víkendu nehraje. V týmu Baníku řádí nemoc

Liberečtí fotbalisté mají o víkendu neplánované volno. Jejich zápas se odkládá z důvodu infekčního...

Strašidelná zoo a koutek v Liberci: pátek a sobota plné masek, bubeníků a kouzel
Strašidelná zoo a koutek v Liberci: pátek a sobota plné masek, bubeníků a kouzel

Bojíte se rádi? Dnes a zítra, 23. a 24. října, ovládne Liberec strašidelná zábava v zoo i dětském koutku....

Skvělý výsledek Jablonce. S Brightonem uhrál remízu
Skvělý výsledek Jablonce. S Brightonem uhrál remízu

Jablonečtí fotbalisté se ve druhém zápase v základní skupiny Konferenční ligy postavili anglickému...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.