Hokejisté Třince poprvé v sezoně nebodovali, podlehli Českým Budějovicím 2:6

První čtyři minuty nabídly spíš zahřívací tempo z obou stran. Až poté si najel do samostatného úniku Hudáček, avšak bekhendovou kličku nedotáhnul do zdárného cíle. Chvílí na to Michal Kovařčík v přesilovce po pohledném ťukesu trestuhodně zahodil vyloženou šanci. Když už nic, dostala nevyužitá početní převaha Oceláře do tempa.
Nic moc jim to ale nebylo platné. Domácí obrana na začátku třinácté minuty zaváhala na útočné modré čáře, Krastenbergs se vydal do úniku, a nekompromisním zakončením poslal Motor do vedení. O minutu a půl později bylo pro hosty ještě veseleji, když se ten stejný hráč prosmýknul kolem mantinelu a přidal druhou branku.
To navíc nebylo vše, protože v osmnácté minutě zvyšoval Olesen po rychlé střele zápěstím už na 3:0 pro hosty. Oceláři se přece jen dokázali alespoň jednou v úvodním dějství prosadit. V 20. minutě snížil v přesilovce Marko Daňo.
Na začátku druhé části hráli třinečtí hokejisté další přesilovku. Už zvedali ruce nad hlavu, ale po kontrole u videa sudí potvrdili, že puk nepřešel celý přes brankovou čáru. Oceláři se nicméně dostávali do varu. V polovině utkání zahodil gólovou šanci Roman, kterého na poslední chvílí vychytal obránce Kundrátek, protože brankář Klouček už byl úplně mimo postavení.
I přes enormní převahu se domácí nadále nemohli prosadit. Motor tak uštědřil soupeři v závěru druhé třetiny lekci z produktivity, když na využití své přesilovky potřeboval jen pět vteřin. Koláček napřáhnul na modré čáře a bombou do horního růžku překonal Kacetla počtvrté.
Na začátku třetí části zahodil během přesilovky další stoprocentní šanci Michal Kovařčík a následně také Kubiesa. Na hokejky domácích hráčů dosedla křeč, ve snaze zvrátit nepřízeň osudu kazili řadu přihrávek. Necelých pět minut před koncem navíc znovu udeřili hosté, když Toman svižnou střelou zvýšil už na 5:1.
Domácí si vypili kalich hořkosti až do dva, neboť Motoru vyšlo prakticky všechno, na co sáhnul. V osmapadesáté minutě totiž udeřil v přesilovce pošesté Koláček. Oceláři v samotném závěru ještě korigovali stav. Na konečných 2:6 upravil skóre Pyrochta.
HC Oceláři Třinec - Banes Motor České Budějovice 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 20. Daňo (M. Kovařčík, Kubiesa), 59. Pyrochta (M. Růžička, D. Voženílek) - 13. Krastenbergs, 14. Ahl (V. Nedorost, Klouček), 18. N. Olesen (Lantoši, Hoch), 40. J. Koláček (Štencel, Lantoši), 56. M. Toman, 58. J. Koláček (Lantoši). Rozhodčí: Šír, Obadal - Axman, Blažek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:2. Diváci: 5296.
Třinec: Kacetl - Marian Adámek, Průšek, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta, Rayen Petrovický - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kubiesa, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, Miloš Roman, D. Voženílek - Kurovský, P. Chlán, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Kundrátek, Nordsäter, V. Nedorost, Pýcha, Vála - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Pour, Zachar, Ahl - Krastenbergs, Bulíř, Ordoš - J. Koláček, M. Toman, M. Beránek - M. Hejduk. Trenér: Róbert Petrovický.