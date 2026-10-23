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Hokejisté Třince poprvé v sezoně nebodovali, podlehli Českým Budějovicím 2:6

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Hokejisté Třince podlehli ve 13. kole extraligy Českým Budějovicím 2:6, poprvé v sezoně nebodovali a teprve podruhé prohráli. O svém triumfu rozhodli Jihočeši už v úvodní třetině, kterou vyhráli 3:1. Ani přes velkou herní i střeleckou převahu se už do Oceláři vrátit do zápasu nedokázali.
Hokejisté Třince poprvé v sezoně nebodovali, podlehli Českým Budějovicím 2:6

Hokejisté Třince poprvé v sezoně nebodovali, podlehli Českým Budějovicím 2:6

Zdroj: HC Banes Motor České Budějovice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 18:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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