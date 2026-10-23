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Tady prý mrtví nemají klid. Chillingham patří k nejděsivějším hradům Británie

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Dennívýzva
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Noc na nejstrašidelnějším středověkém hradě v Anglii prý nepatří mezi zážitky, které byste si rádi zopakovali. Možná tu totiž strachem ani neusnete a jen budete vyhlížet, ze které strany se za vámi vyplíží zdejší duchové. A není jich zrovna málo. Hrad Chillingham se nachází ve stejnojmenné obci v severní části Northumberlandu a od 15. do 80. let minulého století na něm sídlila rodina Greyů a Bennetů, pozdější hrabata z Tankerville.
hrad Chillingham

hrad Chillingham

Zdroj: Foto: TSP, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 18:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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