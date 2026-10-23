Tady prý mrtví nemají klid. Chillingham patří k nejděsivějším hradům Británie

Noc na nejstrašidelnějším středověkém hradě v Anglii prý nepatří mezi zážitky, které byste si rádi zopakovali. Možná tu totiž strachem ani neusnete a jen budete vyhlížet, ze které strany se za vámi vyplíží zdejší duchové. A není jich zrovna málo. Hrad Chillingham se nachází ve stejnojmenné obci v severní části Northumberlandu a od 15. do 80. let minulého století na něm sídlila rodina Greyů a Bennetů, pozdější hrabata z Tankerville. Na první pohled vypadá hrad jako romantická památka
Je obklopen zelení, kde se pasou krávy, zahradami a jezírky. Přesto proslul jako nejstrašidelnější z hradů ve Velké Británii. Láká tím pochopitelně nejen milovníky historie, ale tak zájemce o paranormální jevy. Ti zde údajně zahlédli záhadné postavy. Jiní popisují nevysvětlitelné zvuky a občas prý měli pocit, jakoby v místnosti nebyli sami.
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Pravdou je, že jeho současní majitelé pověsti o zdejších strašidlech docela přiživují. Zda jde o skutečné nadpřirozené jevy, nebo bujnou fantazii návštěvníků či místní legendy, se můžeme pouze domýšlet. Jedno je ale jisté –
minulost tohoto hradu je docela dramatická i bez duchů. Na hranici mezi znepřátelenými národy
Starobylé zdi, temné kobky a příběhy o přízracích, jež se tu návštěvníků zjevují. To je hrad Chillingham, jehož minulost je plná válečných konfliktů, poprav a lidského utrpení. Jak by ne, když se jeho historie začala psát někdy ve 12. století, když byl ještě klášterem. Plně opevněným hradem s cimbuřím se stal v roce 1344.
Hrad vždy zaujímal
strategicky důležité místo mezi dvěma znepřátelenými národy – Angličany a Skoty. Sloužil pro potřeby anglické armády, ale častý býval obléhán i skotskými armádami. Pod jeho střechou pobývali králové Jindřich III., Eduard I., Jakub I. Anglický, Karel I. i skotská královna Anna Dánská. Ostatně tato tradice se dochovala do současnosti a královská rodina v ní pokračuje v rámci soukromých návštěv hradu.
Během druhé světové války sloužil jako vojenská kasárna. Vojáci v něm ubytovaní spálili většinu dekorativního dřeva. Po válce hrad začal chátrat. To ještě stále patřil
do rodu hrabat z Tankerwille. Zvrat nastal až s příchodem nového majitele, který hrad v 80. letech minulého století koupil. Byl jím Sir Humphry Wakefield, jehož manželka Catherine pochází z rodu Greyů z Chillinghamu. On začal s obnovou hradu. Ti v roce 2020 část hradu zpřístupnili veřejnosti. Nachází se tu také několik pokojů, které si lze pronajmout a strávit zde dovolenou. Ve společnosti strašidel do musí být přímo hororový zážitek. Velká síň na hradě Chillingham. Foto: TSP, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons Duchové na Chillinghamu
Nejslavnějším zdejším duchem je
Modrý chlapec, který straší v Růžové místnosti. Při troše štěstí je ho možné zahlédnout během denní prohlídku hradu. Lepší je ale za duchy vyrazit v rámci nočních prohlídek zvaných Ghost Tours a Ghost Hunts, které patří mezi nejoblíbenější. Je při nich nutné zdolávat strmá schodiště a nerovný terén, takže nic pro špatně pohyblivé osoby.
Je dobré si s sebou vzít baterku, pohodlné boty a teplé spodní prádlo. Až budete před duchy utíkat, bude se vám to hodit. Podíváte-li se na webové stránky hradu, tak uvidíte, že právě tyto noční prohlídky jsou prakticky až do listopadu 2026 vyprodané.
Zdroj: autorka, mapy.com, visitnorthumberland.com Náhledové foto: Hrad Chillingham. TSP, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
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Tady prý mrtví nemají klid. Chillingham patří k nejděsivějším hradům Británie
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