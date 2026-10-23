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Vánoční strom pro Staroměstské náměstí dorazí z Liberecka, majitel ho chtěl pokácet

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Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze ozdobí letos smrk ze Šimonovic na Liberecku. Strom měří 23 metrů a organizátoři ho vybrali z přibližně…
vanoce strom praha

vanoce strom praha

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 18:00

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