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Predátoři: Danny Trejo si o roli zavolal sám, po odmítnutí Schwarzeneggera přišli diváci o velké finále

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Dennívýzva
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Sci-fi Predátoři skrývá mizející padák na stromě i neplánovanou krev na tváři herce. Původní scénář počítal s gladiátorskou arénou a dvěma sty mimozemšťany.
Predátoři

Predátoři

Zdroj: FOTO:Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. FTV Prima
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 18:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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