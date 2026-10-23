Predátoři: Danny Trejo si o roli zavolal sám, po odmítnutí Schwarzeneggera přišli diváci o velké finále

Predátoři, FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. FTV Prima Predátoři, FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. FTV Prima Predátoři, FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. FTV Prima Predátoři, FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. FTV Prima Predátoři, FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. FTV Prima Predátoři, FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. FTV Prima Predátoři, FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. FTV Prima Predátoři, FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. FTV Prima Predátoři, FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. FTV Prima Predátoři, FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. FTV Prima
Když filmaři v čele s producentem Robertem Rodriguezem připravovali sci-fi Predátoři z roku 2010, rozhodli se zcela ignorovat tehdejší crossovery i druhou část z devadesátých let. Snímek koncipovali čistě jako přímé pokračování původního Predátora z roku 1987. Množné číslo v samotném názvu přitom nevybrali náhodou. Tímto detailem chtěli vzdat hold Vetřelcům z roku 1986, kteří podobným způsobem navázali na prvního Vetřelce. Džungle plná nedobrovolných návštěvníků
Elitní žoldák Royce se po nedobrovolném seskoku padákem probouzí v neznámém pralese. Brzy narazí na další cizince, mezi kterými nechybí usvědčení trestanci, příslušníci speciálních jednotek a jeden lékař. Různorodá skupina hledá cestu do civilizace, ale záhy zjistí, že se vůbec nenachází na Zemi. Z lidí se stala lovná zvěř, kterou pronásleduje nová generace mimozemských lovců. Aby bojovníci přežili, musí navzdory vzájemné nedůvěře začít spolupracovat.
Skupinu neznámých mužů doplňuje kartelový vrah Cuchillo, kterého si zahrál Danny Trejo. Scénář producenta Roberta Rodrigueze u této postavy doslova požadoval chlápka, který vypadá jako Danny Trejo. Když se to herec dozvěděl, zatelefonoval tvůrcům a oznámil jim, že se do role hodí, protože on sám vypadá přesně jako Danny Trejo.
Původní scénář počítal s gladiátorskou arénou
Základní zápletka filmu vznikla od roku 1994, kdy Robert Rodriguez pracoval na filmu Desperado. Studio tehdy jeho návrh kvůli vysokému rozpočtu odmítlo. Podle původní vize měli mimozemšťané jezdit na motorkách a sledovat zápasy lidí v aréně podobné římskému Koloseu. Do bojů se měl zapojit také Dutch z prvního filmu, kterého hrál Arnold Schwarzenegger.
Režisér Nimród Antal přepsal scénář do podoby lovecké rezervace. Robert Rodriguez následně nabídl Schwarzeneggerovi drobné vystoupení na úplném konci. Ten měl vystoupit z lodi v predátorském brnění a pochválit přeživší hrdiny za jejich vítězství. Roli ale nevzal, jelikož v té době zastával funkci guvernéra Kalifornie.
Nová generace predátorů navíc měla působit mnohem masivnějším dojmem. Jejich herečtí představitelé Carey Jones a Brian Steele ale měřili mírně přes dva metry, a zůstali tak o dvacet centimetrů menší než Kevin Peter Hall ze starších filmů.
Adrien Brody přibral kvůli postavě žoldáka jedenáct kilogramů
Obsazení Adriena Brodyho do role Royce zpočátku budilo rozpaky, jelikož se fyzicky nepodobal typickým akčním hrdinům. Tvůrci se chtěli od původního filmu záměrně odlišit a do hlavní role hledali šlachovitého bojovníka. Herec se na natáčení připravil a přibral jedenáct kilogramů svalové hmoty, přičemž do rukou dostal plně automatickou brokovnici AA-12. Jeho herecká kolegyně Alice Braga se na roli chystala studiem odstřelovacích manuálů a během natáčení nosila pušku o hmotnosti šesti kilogramů.
Ruský herec Oleg Taktarov hrál s těžkým americkým rotačním kulometem M134. Během natáčení jedné z bitek narazil obličejem do stabilizačního ramene kamery a rozsekl si kůži. Navzdory zranění trval na tom, že se natočený materiál se skutečnou krví ve filmu použije.
Výrazným prvkem akčních scén je také styl japonského herce Louise Ozawy, který ztvárnil Hanza. Odmítl zastupování kaskadéry a prosadil si autentické kendó. Jeho postava má na levé ruce uříznuté dva prsty, což odpovídá tradičnímu japonskému trestu, který má šermíři znemožnit pevné držení meče.
Laurence Fishburne natáčel roli pouhé dva dny
Ačkoliv se v propagačních materiálech objevovala slavná herecká jména, jejich prostor ve filmu zůstal omezený. Postava Dannyho Treja opustí příběh už ve 34. minutě. Laurence Fishburne, který ztvárnil přeživšího Nolanda, přijal roli díky předchozí spolupráci s režisérem a na place strávil pouze dva dny. Přes výrazné umístění na plakátech se na plátně objevuje necelých patnáct minut. Nolandův úkryt navíc skrývá drobný odkaz pro fanoušky žánru, jelikož světla v jeho obydlí mají stejný design jako ukazatele energie v laboratoři ze sci-fi snímku Zakázaná planeta z roku 1956.
Hlava zůstala v dalším záběru herci na krku
Během produkce vzniklo také několik chyb. Když se lékař Edwin, kterého ztvárnil Topher Grace, zachytí s padákem na stromě, Royce ustřelí větev a muž spadne do vody i s popruhy. Jakmile se po chvíli postaví, postroj na sobě nemá.
Pozornosti střihačů unikl také detail u trestanta Stanse, který nosí oranžovou kombinézu z kalifornské věznice San Quentin. Když mu jeden z lovců v závěru vytrhne z těla páteř i s lebkou, bezprostředně následující záběr ukazuje Stansovo tělo ležící na zemi s hlavou na svém místě. Po poslední scéně mohou diváci v závěrečných titulcích slyšet píseň Long Tall Sally od Little Richarda. Jde o přímý odkaz na původní film z roku 1987, kde skladba hrála vojákům ve vrtulníku cestou na misi.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).