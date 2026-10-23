Microsoft právě ukončil podporu Windows 11 24H2 Home a Pro. Kdo neaktualizuje, zůstane bez ochrany proti novým hrozbám

Počítač s touto verzí Windows nezhasne, nezamkne se ani nepřestane fungovat. Od 13. října 2026 však Microsoft pro edice Home a Pro systému Windows 11 verze 24H2 přestal vydávat pravidelné bezpečnostní aktualizace a další servisní opravy. Skončila také technická podpora a aktualizace časových pásem. Prakticky to znamená, že uživatelé nemohou počítat s tím, že Microsoft bude v této verzi opravovat nově objevené zranitelnosti. Čím déle na ní zůstanou, tím většímu bezpečnostnímu riziku se vystavují. Řešení je přitom jednoduché: přejít na podporovanou verzi Windows 11, například 25H2 nebo 26H2.
Co přesně „konec podpory“ znamená, a co ne
Formulace „ukončení podpory“ zní dramaticky, ale neznamená, že se počítač stane nepoužitelným. Systém poběží dál, aplikace se budou spouštět a internet bude fungovat. Skončil však pravidelný servis od Microsoftu:
- Měsíční bezpečnostní aktualizace – zařízení už nedostane nové bezpečnostní záplaty určené pro tuto verzi systému.
- Preview aktualizace – nebudou vycházet další předběžné aktualizace s opravami a vylepšeními.
- Opravy známých problémů – Microsoft už nebude pro tuto verzi standardně vydávat další servisní opravy.
- Aktualizace časových pásem – systém už nebude dostávat příslušné aktualizace v rámci běžného servisního cyklu.
- Technická podpora – Microsoft už neposkytuje standardní podporu pro Windows 11 24H2 Home a Pro.
Podle oficiální stránky Windows release health Microsoft doporučuje přejít na novější podporovanou verzi Windows 11. Nejde tedy jen o doporučení do budoucna, ale o aktuální změnu servisního režimu.
Proč to není jen formalita
Microsoft podporuje každou roční verzi Windows 11 v edicích Home a Pro po dobu 24 měsíců. Verze 24H2 vyšla 1. října 2024 a její podpora skončila 13. října 2026. Kdo sleduje aktualizační cyklus Windows 11, nemělo by ho to překvapit. Uživatel, který se o životní cyklus systému nezajímá, ale může snadno nabýt dojmu, že se nic nemění.
Ve skutečnosti se mění hodně. Microsoft průběžně opravuje zranitelnosti, které mohou umožnit vzdálené spuštění kódu, získání vyšších oprávnění, únik citlivých dat nebo obcházení bezpečnostních mechanismů. Tyto problémy se mohou týkat různých částí systému, od zpracování dokumentů a síťové komunikace až po autentizaci a vzdálený přístup. V podporovaných verzích Windows 11 Microsoft nadále vydává příslušné bezpečnostní záplaty. U verze 24H2 Home a Pro už se na ně spoléhat nelze.
Samotný antivirus integrovaný ve Windows tuto mezeru nevyřeší. Bezpečnostní aktualizace operačního systému opravují chyby v jádře, ovladačích i síťových komponentách, které antivirus nemusí být schopen účinně pokrýt.
Jak zjistit, jestli se vás to týká
Kontrola zabere jen několik sekund. Otevřete Start → Nastavení → Systém → Informace o systému (v anglické verzi Settings → System → About). V části „Specifikace Windows“ najdete dvě důležité položky: Edice a Verze. Pokud používáte edici Home nebo Pro a máte nainstalovanou verzi 24H2, konec podpory se vás týká.
Důležitá poznámka: edice Enterprise a Education mají delší servisní okno, celkem 36 měsíců. Windows 11 24H2 v těchto edicích zůstává podporovaný do 12. října 2027. Typicky jde o firemní a školní počítače. Domácí uživatelé a menší firmy bez centrální správy však nejčastěji používají edice Home nebo Pro.
Jak aktualizovat a proč to nemusí být složité
Dobrá zpráva: přechod na Windows 11 26H2 obvykle nevyžaduje ruční přeinstalaci systému. Microsoft tuto verzi zavádí postupně a na způsobilých zařízeních s Windows 11 24H2 nebo 25H2 ji nabízí prostřednictvím služby Windows Update. Aktualizace využívá společný servisní základ těchto verzí, takže instalace může být jednodušší než přechod mezi některými staršími vydáními. Přesná délka instalace a nutnost restartu se ale mohou lišit podle zařízení.
Postup krok za krokem:
- Otevřete Nastavení → Windows Update.
- Zapněte přepínač „Získat nejnovější aktualizace, jakmile budou k dispozici“.
- Klikněte na Vyhledat aktualizace.
- Pokud se zobrazí nabídka Windows 11 verze 26H2, zvolte Stáhnout a nainstalovat.
- Po dokončení instalace otevřete Nastavení → Systém → Informace o systému a ověřte, že je uvedena verze 26H2.
Pokud se 26H2 zatím nenabízí, nemusí to znamenat problém s hardwarem. Microsoft aktualizaci distribuuje postupně a u některých zařízení může její instalaci dočasně blokovat kvůli známým problémům s kompatibilitou. V takovém případě může být vhodným mezikrokem verze 25H2, která má v edicích Home a Pro podporu do 12. října 2027. Pokud si nejste jistí, zda váš počítač splňuje požadavky Windows 11, můžete využít nástroj PC Health Check.
Kolik času nová verze kupuje
Přechod na 26H2 není trvalým řešením, ale začátkem dalšího servisního cyklu. Podpora Windows 11 26H2 v edicích Home a Pro má skončit 10. října 2028. U edic Enterprise a Education se počítá s podporou po dobu 36 měsíců. Kdo chce mít přehled, měl by si datum konce podpory své verze poznamenat a včas naplánovat další aktualizaci.
Pro srovnání: podpora Windows 10 skončila 14. října 2025. Domácí uživatelé mohou využít program rozšířených bezpečnostních aktualizací (ESU), který poskytuje kritické a důležité bezpečnostní záplaty do 12. října 2027. Do programu lze vstoupit bez dalších nákladů při synchronizaci nastavení počítače, výměnou za 1 000 bodů Microsoft Rewards, nebo jednorázovou platbou 30 dolarů či místní měnové ekvivalenty včetně případných daní. Konkrétní možnosti závisí na podmínkách programu a způsobilosti zařízení.
Každý den na nepodporované verzi zvyšuje riziko, že v systému zůstane neopravená zranitelnost. Přechod na podporovanou verzi Windows 11 proto není jen otázkou nových funkcí, ale především bezpečnosti počítače.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda