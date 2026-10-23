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Microsoft právě ukončil podporu Windows 11 24H2 Home a Pro. Kdo neaktualizuje, zůstane bez ochrany proti novým hrozbám

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Říjnová bezpečnostní záplata KB5127648 z 13. října 2026 byla pro Windows 11 24H2 v edicích Home a Pro poslední. Další už nepřijde.
Otevřený laptop, Windows OS

Otevřený laptop, Windows OS

Zdroj: KK V HK / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 19:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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