Sousedka mi namazala na chleba něco z červené řepy a já nevěřila, že nemá v ruce pravý kaviár. Recept má pět kroků a stojí pár korun

Když si představíme červenou řepu, často se nám vybaví saláty, boršč nebo nakládané plátky. Řepa má však větší kulinářský potenciál, než si možná uvědomujete. Jedním z lahodných a poměrně neznámých pokrmů, které lze z této
skromné kořenové zeleniny připravit, je rostlinný kaviár. Tato chutná, aromatická a pikantní pomazánka nebo dip se docela jistě stane skvělým doplňkem vašeho kulinářského repertoáru. Kaviár z červené řepy
Ať už se podává s chlebem, nebo jako samostatný pokrm, kaviár z
červené řepy je všestranná a lahodná pochoutka, která se snadno připravuje, a je vhodná i ke konzervaci. A co budete potřebovat? 500 gramů červené řepy 2 červené cibule 1 papriku 300 gramů čerstvých rajčat 3 lžíce rostlinného oleje 1 lžičku soli černý mletý pepř podle chuti 3 stroužky čerstvého česneku 1 bobkový list Příprava kaviáru krok za krokem
Začněte tím, že oloupete červenou cibuli a nakrájíte ji nadrobno. Na pánvi rozehřejte rostlinný olej a cibuli na něm několik minut smažte, dokud nebude průsvitná a voňavá.
Omyjte papriku, odstraňte z ní semínka a vnitřní blány a poté ji nakrájejte na malé kostičky. Nakrájenou papriku přidejte k osmažené cibuli a pokračujte ve společném smažení. Mezitím omyjte řepu, oloupejte ji a nastrouhejte na struhadle. Po nastrouhání ji přidejte do směsi cibule a papriky na pánvi. Zdroj fotografie: Pixabay Pokud si chcete letos užít úrodu červené řepy se vším všudy, pak vsaďte na nápadité recepty
Omyjte rajčata a také je nastrouhejte. Nastrouhaná rajčata smíchejte s ostatní zeleninou na pánvi. Přikryjte pánev a nechte směs dusit na mírném ohni přibližně 15 minut, aby se chutě spojily. Do směsi přidejte sůl, černý pepř, prolisovaný čerstvý česnek a bobkový list. Vše důkladně promíchejte. Po ochucení
směs nechte na středním ohni dalších 5 minut, nebo dokud se neodpaří přebytečná vlhkost. Kaviár z červené řepy odstavte z ohně a nechte zcela vychladnout. Chuť se během této doby bude dále rozvíjet. Jakmile vychladne, je připraven k podávání. Jak si užít kaviár z červené řepy
Kaviár z červené řepy si můžete vychutnat různými způsoby:
Jako pomazánku na čerstvý chléb nebo krekry. Jako dip k zeleninovým tyčinkám nebo pita chipsům. Jako přílohu k pečenému nebo grilovanému masu. Jako zálivku do salátů, kterým dodá barvu a chuť. Jako lahodný doplněk ke grilovaným rybám nebo mořským plodům. Zdroj fotografie: Pixabay Jedním z osvědčených receptů pro zpracování červené řepy je i rostlinný kaviár Konzervace rostlinného kaviáru
Pokud si chcete vychutnat kaviár z červené řepy i po skončení sezóny čerstvé řepy, můžete jej zavařit pro pozdější použití.
Uchovávejte jej ve vzduchotěsné nádobě v chladničce, kde vydrží až dva týdny. Případně jej můžete také konzervovat nebo zavařovat, aby měl delší trvanlivost, což vám umožní vychutnávat si chuť sklizené řepy po celý rok. A vyzkoušet můžete i oblíbený pražský způsob nákládání okurek.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři