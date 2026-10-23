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Hradec Králové dotáhl manko 0:3, ale vítězství slavily Karlovy Vary

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Hokejisté Karlových Varů sice ztratili ve 13. kole extraligy v Hradci Králové vedení 3:0, přesto však zdolali východočeský tým pošesté v řadě. V prodloužení rozhodl o výhře 4:3 svým prvním gólem v soutěži americký obránce Daniel Brickley.
Hradec Králové dotáhl manko 0:3, ale vítězství slavily Karlovy Vary

Hradec Králové dotáhl manko 0:3, ale vítězství slavily Karlovy Vary

Zdroj: BYD Energie Karlovy Vary
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 19:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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