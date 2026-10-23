V zahraničí bez signálu a potřebujete překladač? Kapesní zařízení zvládne 45 jazyků i tam, kde telefon nemá šanci

Představte si odlehlý kemp na Islandu, tunel pod Dolomity nebo tokijské metro v ranní špičce. Telefon ukazuje nulu v rohu displeje, Google Translate nefunguje a vy potřebujete říct víc než jen „hello“. Právě pro takové situace je určen kapesní překladač Vasco Translator Q1. Zařízení o rozměrech 114,6 × 60,9 × 17,4 mm a hmotnosti 147 gramů se vejde do kapsy bundy stejně snadno jako klíče od auta.
Od 10. srpna 2026 dokáže díky softwarové aktualizaci překládat offline až v 45 jazykových párech. Důležité upřesnění: nejde o 45 libovolných jazyků, ale o konkrétní kombinace, které si uživatel musí předem stáhnout do 32GB úložiště. Pro českého cestovatele je navíc podstatné jedno omezení: česká stránka výrobce zatím uvádí, že offline režim češtinu nepodporuje.
Proč telefon v terénu nestačí
Většina lidí si řekne: „Mám přece Google Translate.“ Jenže offline překlad v telefonu má dvě podmínky: potřebné jazykové balíčky musíte stáhnout předem a aplikace musí daný jazyk v offline režimu podporovat. Oficiální nápověda Googlu potvrzuje, že ne všechny jazyky jsou pro offline překlad dostupné. Pokud požadovaný jazyk chybí, aplikace bez připojení nemusí požadovaný překlad zvládnout.
Druhou překážkou je samotný signál. I v Česku existují místa bez spolehlivého mobilního pokrytí, například v některých tunelech nebo odlehlých oblastech. Na železnici může být spojení problematické také kvůli konstrukci vozů a rychlému střídání vysílačů. Když se s výpadky setkáte už doma, představte si, jaké to může být na horské silnici v Albánii nebo na trajektu mezi řeckými ostrovy.
Vasco Q1 nabízí dvě možnosti. V online režimu využívá vestavěnou SIM kartu, která umožňuje překládat téměř ve 200 zemích. Výrobce uvádí podporu 95 jazyků pro hlasový překlad, 116 pro textový překlad a 121 pro překlad pomocí fotoaparátu. V offline režimu pak zařízení zvládne hlasový i textový překlad v předem stažených jazykových párech. Podporuje také automatickou detekci jazyka druhého mluvčího a funguje i v režimu letadlo. Oproti telefonu tak nabízí specializované řešení, které se nemusí spoléhat na mobilní síť.
Co přesně aktualizace přinesla
Srpnová aktualizace na verzi 1.3.1 nepřinesla jen offline překlad. Výrobce přidal několik funkcí najednou:
- Offline hlasový a textový překlad v až 45 jazykových párech po předchozím stažení.
- Režim letadlo – překlad funguje i při vypnutých bezdrátových modulech.
- Automatická detekce jazyka – zařízení samo rozpozná jazyk, kterým mluví druhá osoba.
- Vasco Assistant v hlasovém překladači – kontextová nápověda, která pomáhá nejen s významem slov, ale také s místními zvyky, symboly nebo regionální kuchyní. Její používání je omezeno na 100 dotazů za 30 dní.
Aktualizaci dostanou zdarma i stávající majitelé Q1, nemusí se však nainstalovat automaticky. Česká stránka s novinkami doporučuje zkontrolovat verzi softwaru a případně aktualizaci spustit ručně. Jazykové balíčky je vhodné stáhnout doma přes stabilní Wi-Fi. Výrobce neuvádí jejich přesnou velikost, takže je lepší počítat s tím, že stahování může chvíli trvat.
Kolik to stojí a pro koho to dává smysl
Oficiální český e-shop prodává Q1 za 13 389 Kč. Na Zboží.cz se ceny pohybují od stejné částky výše, zatímco prodejce Smarty nabízí zařízení za 13 999 Kč. Nejde tedy o impulzivní nákup. Samostatnou položkou jsou také překlady telefonních hovorů: prvních 10 minut je zdarma, další balíčky stojí od 169 Kč za 10 minut až po 1 549 Kč za 100 minut.
Pro koho se zařízení vyplatí? Rozhodně ne každému, kdo jede na víkend do Berlína. V Evropské unii platí princip „Roam Like At Home“, takže za mobilní data při cestování obvykle platíte stejně jako doma, v mezích podmínek svého tarifu. Pravidla Evropské komise tak cestování v rámci EU výrazně usnadňují. Telefon s Google Translate v centru Barcelony nebo Říma proto většinou poslouží dobře.
Jiná situace nastává u cestovatelů, kteří pravidelně míří mimo EU, do odlehlých oblastí nebo chtějí mít záložní řešení nezávislé na telefonu. Při cestě do míst bez spolehlivého připojení, na treku v jihovýchodní Asii nebo během pracovní cesty do oblasti se slabou infrastrukturou může Q1 nabídnout užitečnou pojistku.
Limity, o kterých se nemluví nahlas
Výrobce uvádí 99% přesnost překladu díky kombinaci více než deseti překladových enginů. Zní to působivě, ale veřejně dostupná metodika měření ani nezávislý audit, který by toto číslo pro Q1 potvrzoval, nejsou k dispozici. Berte ho proto jako tvrzení výrobce, nikoli jako nezávisle ověřený výsledek.
Podobně opatrně je třeba přistupovat ke klonování hlasu. Tato funkce dokáže podle výrobce vytvořit z krátkého hlasového vzorku digitální podobu vašeho hlasu, která pak může mluvit v 54 jazycích. Výrobce slibuje přirozenější výsledek, ale podrobný technický popis toho, jak dobře funkce zachovává přízvuk a specifika výslovnosti, nezveřejňuje.
A pak je tu čeština. Pro českého uživatele, který chce překládat offline z češtiny nebo do češtiny, má Q1 zásadní omezení: podle aktuálních informací výrobce čeština v offline režimu podporována není. Online překlad ji naopak podporuje. Výrobce může situaci změnit další aktualizací, konkrétní termín ale zatím neuvádí.
Kdo z toho vytěží nejvíc
Zařízení míří také na profesionální využití. Výrobce ho nabízí pro zdravotnictví, úřady a bezpečnostní složky a uvádí soulad s požadavky GDPR a HIPAA. Jako pomůcka pro základní dorozumění v ambulanci nebo na přepážce může dávat smysl. Nemělo by však nahrazovat kvalifikovaného soudního tlumočníka ani profesionálního zdravotnického tlumočníka tam, kde je přesnost zásadní.
Pro běžného cestovatele je rozhodnutí jednoduché: pokud vám stačí cestování po EU a ve velkých městech, telefon s předem staženými offline jazykovými balíčky pravděpodobně postačí. Pokud ale pravidelně míříte tam, kde mizí signál a dorozumění je nezbytné, může být 147gramový překladač v kapse rozdílem mezi bezradností a fungující konverzací. Jen si před odjezdem nezapomeňte stáhnout potřebné jazykové páry – a počítejte s tím, že čeština mezi nimi zatím není.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík