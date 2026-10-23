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Hrst česnekových slupek ve vodě vytvoří hnojivo, které krmí pokojovky celé týdny. Většina Čechů je přitom bez rozmyslu vyhodí

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Pro slupky z česneku většina z nás nachází využití jen obtížně, takže končí v koši. Ve skutečnosti vám však mohou nabídnout plno živin.
Hrst česnekových slupek ve vodě vytvoří hnojivo, které krmí pokojovky celé týdny. Většina Čechů je přitom bez rozmyslu vyhodí

Hrst česnekových slupek ve vodě vytvoří hnojivo, které krmí pokojovky celé týdny. Většina Čechů je přitom bez rozmyslu vyhodí

Zdroj: Judgefloro / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 21:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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