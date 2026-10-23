Oprava mostu Kosmonautů v Českých Budějovicích se protáhne do jara. Stavbaře překvapilo tvrdé říční dno

Řidiči, kteří od dubna objíždějí uzavřený most Kosmonautů v Českých Budějovicích, si budou muset počkat déle, než se původně předpokládalo. Místo listopadového termínu se most otevře až na jaře příštího roku. Jihočeský kraj o tom informoval prostřednictvím tiskové zprávy.
Příčinou prodloužení stavby jsou komplikace při budování provizorní lávky pro přeložku inženýrských sítí. Pod korytem řeky Malše stavbaři narazili na výrazně tvrdší podloží, než ukázaly předběžné průzkumy. Hejtman Martin Kuba (Naše Česko) přiznal, že situace zaskočila všechny zúčastněné. „Bohužel v korytu řeky není možné dělat jednoduše zkušební vrty. Takže stavbaři museli několikrát změnit technologii a hledat jiné řešení. To je hlavní důvod, proč se otevření mostu posouvá na jaro příštího roku," vysvětlil.
Odysea hledání správné technologie byla podle Kuby opravdu mimořádná. Nejprve se nepodařilo zatlouct do dna řeky štětovnice, poté selhala jiná metoda osazování ocelových profilů. Speciální vrták určený do tvrdých hornin se při práci poškodil. Nakonec museli nastoupit potápěči, kteří na říční dno ukládali betonové skruže vyplněné štěrkem, aby vznikla dostatečně stabilní podpěra pro technologickou lávku. „Když jsem si celý ten příběh vyslechl, připadal mi opravdu neuvěřitelný," komentoval hejtman.
Tato zdržení přesunula část prací do zimních měsíců, kdy řada stavebních činností jednoduše není realizovatelná, což harmonogram posunulo ještě dále.
Most Kosmonautů je jedním z mála přemostění přes řeku Malši a slouží jako hlavní trasa pro auta přijíždějící do Českých Budějovic od jihovýchodu. Most nese i důležité inženýrské sítě včetně parovodu zásobujícího teplem českobudějovickou nemocnici, kvůli nimž byla provizorní lávka vůbec nutná. Odborná analýza provedená před několika lety odhalila zhoršující se stav konstrukce, Jihočeský kraj proto musel omezit povolenou hmotnost vozidel z 35 na 23 tun. Samotná demolice starého mostu a výstavba nového začaly v dubnu letošního roku.
Zdroj: autorský text / ČTK