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Plavební sezonu na Prýglu zkrátilo sucho, lodě naposled vyplují v neděli

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Plavební sezona na Brněnské přehradě skončí letos o týden dřív, než dopravní podnik plánoval. Původně měly poslední lodě vyplout v sobotu 31. října, ale kvůli úbytku vody v přehradě zakončí provoz už v neděli 25. října, uvedla v tiskové zprávě mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
Plavební sezonu na Prýglu zkrátilo sucho, lodě naposled vyplují v neděli

Plavební sezonu na Prýglu zkrátilo sucho, lodě naposled vyplují v neděli

Zdroj: DPMB
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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