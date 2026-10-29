Umění, záchrana životů i ochrana přírody. Prezident ocenil osobnosti z jižní Moravy

Umění, záchrana životů i ochrana přírody. Prezident ocenil osobnosti z jižní MoravyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Umění, záchrana životů i ochrana přírody. Prezident ocenil osobnosti z jižní MoravyZdroj: Anna Pospíšilová
Článek byl publikován 29.10.2026 08:06
Autorka románů Žítkovské bohyně nebo Vyhnání Gerty Schnirch Kateřina Tučková získala státní vyznamenání....
Hokejisté Komety Brno podlehli v 15. kole extraligy Třinci 3:4 v prodloužení. Přestože si domácí...
Čtyřměsíční průzkum pivovaru Starobrno ve dvaceti provozovnách v Brně ukázal, že hosté si často udělají...
Nenašli verzi české hymny s cimbálem, připravili proto vlastní verzi. Mladí hudebníci z Brna a okolí se...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →