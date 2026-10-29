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Umění, záchrana životů i ochrana přírody. Prezident ocenil osobnosti z jižní Moravy

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Mezi letošními držiteli státních vyznamenání nechybějí ani osobnosti spojené s jihem Moravy. Prezident ocenil herce Arnošta Goldflama, spisovatelku Kateřinu Tučkovou či novináře Jiřího Burýška. Medaile zamířily také k lidem, kteří se zasloužili o zdravotnickou pomoc, ochranu přírody nebo justici.
Umění, záchrana životů i ochrana přírody. Prezident ocenil osobnosti z jižní Moravy

Umění, záchrana životů i ochrana přírody. Prezident ocenil osobnosti z jižní Moravy

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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