Mezi Kolínem a Kutnou Horou pojedou vlaky až 160 km/h
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Mezi Kolínem a Kutnou Horou pojedou vlaky až 160 km/hZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 20.11.2026 09:00
Propojení dat, umělé inteligence a prediktivní analytiky otevírá značkám nové možnosti, jak plánovat...
České automobilky od ledna do října vyrobily 1,18 milionu osobních vozů, o 2,6 % méně než loni. Uvádí to...
Ukrajina a Finsko podepsaly balík dokumentů o zbrojní spolupráci v hodnotě zhruba 300 milionů eur...
Česká ekonomika by podle nejnovější prognózy Evropské komise měla v roce 2026 vzrůst o 1,8 %. V roce 2027...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →