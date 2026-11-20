V menších městech má VZP kanceláře, kam se dá dojít pěšky z náměstí. Otevřeno bývá jen pár hodin, za přepážkou sedí jedna úřednice a fronta skoro žádná. Kdo sem léta nosí každý papír a mobil používá jen k telefonování, jinou cestu k pojišťovně vlastně nezná. Část těchto kanceláří se brzy zavře a cesta za úředníkem se prodlouží.
Půl hodiny platí pro cestu autem
Podle tiskové zprávy VZP z 2. listopadu 2026 zůstane i po změnách dojezd na pobočku autem do 30 minut „z 98 %“. Pojišťovna neupřesnila, jestli tím myslí 98 % obyvatel, nebo 98 % území. Kdo auto nemá, jede autobusem nebo vlakem a může na cestě strávit déle, zvlášť když mu spoj jede jen ráno a odpoledne.
Kolik seniorů bude nově dojíždět, VZP nezveřejnila. Že se změna dotkne mnoha starších lidí, naznačují čísla Českého statistického úřadu. Podle jeho výběrového šetření používalo v roce 2023 internet 65 % lidí ve věkové skupině 65–74 let, kdežto ze starších 75 let jen 34 %. Kdo si nevyřídí věci v mobilu, potřebuje telefon, dopis nebo přepážku.
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VZP oznámila 26. října 2026, že během prvního čtvrtletí 2027 skončí 53 jejích klientských pracovišť. Z dnešních 182 jich zbude 129, zmizí tedy necelá třetina sítě. Na řadě jsou ty nejmenší, kde se otevírá třeba jen pár dní v týdnu nebo na několik hodin denně a často tam pracuje jediný člověk. Podle tiskové zprávy z 2. listopadu jimi dohromady prošlo jen 6 % osobních návštěv klientů.
VZP ruší hlavně nejmenší kanceláře s krátkou otevírací dobou, kde klienty často obsluhuje jediný člověk. Ilustrační foto. Zdroj: Jsme MILA / Pexels.
Seznam rušených poboček pojišťovna do poloviny listopadu 2026 nezveřejnila. „O změnách budeme včas informovat obce i klienty rušených poboček,“ uvedl v tiskové zprávě Michal Nezbeda, náměstek ředitele pro pojistné a služby klientům. Až pojišťovna seznam zveřejní, zprávu by měl dostat i obecní úřad v místě, kde pobočka končí. Do té doby se vyplatí sledovat web VZP. Jak VZP rušení poboček oznámila a zdůvodnila, uvádějí zdroje pod článkem.
Dopis, e-mail, telefon
S VZP se dá spojit i bez cesty do města:
Dopis pošlete na regionální pobočku VZP, která patří k vašemu kraji. Kdo chce peníze z fondu prevence, pošle žádost spolu s doklady poštou na jedinou adresu, regionální pobočku v Praze, ať bydlí kdekoli. E-mail pro dotazy a datová schránka vyžadují internet, takže poslouží tomu, kdo ho používá sám nebo mu s tím někdo pomůže. Na infolinku 952 222 222 se dovoláte v pracovní dny mezi 8:00 a 18:00 a hovor stojí běžnou sazbu vašeho operátora. Přečtěte si také: Brutální změna pro diváky Novy: Od 18. listopadu u části operátorů nepřetočíte reklamu vůbec, jinde po 3 minutách
Po zavření poboček v roce 2027 k ní přibude zvláštní telefonní linka pro jejich klienty. Poradí, pomůže s vyřízením a objedná vás na nejbližší pobočku na konkrétní čas. Cestu si pak naplánujete podle jízdního řádu.
Moje VZP si zařiďte, dokud je pobočka blízko
Kdo mobil nebo počítač zvládne, vyřídí spoustu věcí v aplikaci Moje VZP. Hodí se třeba po stěhování, při ztrátě průkazu pojištěnce nebo když chcete vidět, jaké léky vám lékárna vydala.
Do aplikace Moje VZP se dá zaregistrovat i osobně na pobočce, a dokud je ta nejbližší otevřená, nemusíte kvůli tomu nikam dojíždět. Ilustrační foto. Zdroj: Centre for Ageing Better / Pexels.
S Bank iD nebo Identitou občana je registrace hotová hned. Bez nich se vyplňuje formulář a aktivační klíč pak přijde doporučeným dopisem, zhruba do 14 dnů. Zaregistrovat se dá i osobně na pobočce, a dokud je ta vaše otevřená, kvůli tomu nikam jezdit nemusíte.
Přečtěte si také: Staré šicí stroje Singer: Běžné stojí na Bazoši do 2 500 Kč, vzácný Featherweight se v USA prodal za skoro 120 000 Kč Zbylé pobočky dostanou nové služby
VZP plánuje, že od roku 2027 budou zbylé pobočky nabízet víc služeb. Lidé tam mají dostat pomoc s hledáním lékaře, poradenství a rady k prevenci a při nemoci se jim budou věnovat koordinátoři péče. Podle VZP bude mít i se 129 pobočkami nejhustší síť ze všech zdravotních pojišťoven.
Pro lidi daleko od pobočky je nejzajímavější plánovaná on-line konzultace se zaměstnancem pobočky, kvůli které nemusí nikam jezdit. Kdo dá přednost osobní návštěvě, ušetří si čas tím, že po zavření své pobočky zavolá na novou linku a nechá se objednat na konkrétní hodinu.
Zdroje: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-prizpusobuje-sit-pobocek-potrebam-klientu-nabidne-nove-sluzby-i-dalsi-rozvoj-digitalni-komunikace, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2893314, https://www.zdravotnickydenik.cz/2026/10/konec-pobocek-ktere-navstivil-jeden-clovek-tydne-vzp-prekope-sit-kamennych-pracovist/, https://www.mesec.cz/aktuality/vzp-zavre-temer-tretinu-pobocek-zmeny-prijdou-uz-pristi-rok/, https://zpravy.tiscali.cz/klienti-v-obavach-vzp-zavre-53-pobocek-slibuje-za-ne-zvlastni-nahradu-793831, https://www.podnikatel.cz/clanky/dalsi-komplikace-pro-seniory-pojistovna-zavira-desitky-pobocek/, https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/aplikace-moje-vzp-bude-mit-vyssi-zabezpeceni-pouziva-ji-uz-3-miliony-klientu, https://csu.gov.cz/seniori-v-datech/vyuzivani-pc-a-internetu, https://ceskeduchody.cz/zpravy/nejvetsi-ceska-zdravotni-pojistovna-zavre-53-pobocek-zmena-muze-zkomplikovat-zivot-hlavne-seniorum
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