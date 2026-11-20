Litinový Singer po babičce stojí v mnoha domácnostech na chodbě, na chalupě nebo pod dekou na půdě. Dědicové často čekají, že starý značkový stroj vynese pěkné peníze. Trh to vidí střízlivěji. Mezi tisíci obyčejných kusů se ale občas objeví stroj, o který se sběratelé opravdu přetahují.
Za kolik se Singery nabízejí v Česku
Na Bazoši se k 20. listopadu 2026 nabízejí starší Singery většinou za 1 000 až 2 500 Kč. Šlapací stroj z roku 1937 má v inzerátu požadovanou cenu 1 300 Kč a řada prodejců píše jen „cena dohodou“. Na americkém trhu se běžné staré šicí stroje prodávají za desítky až nízké stovky dolarů.
Starší Singery se v Česku nabízejí většinou za 1 000 až 2 500 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Brian Cockley / Unsplash.
Kolem roku 1890 ovládal Singer asi 80 % světového trhu a ve 20. století vznikaly jeho stroje po milionech. Spousta se jich dochovala, takže nabídka je obrovská. U většiny strojů z 20. století proto podle sběratelské společnosti ISMACS rozhoduje o ceně hlavně to, jak spolehlivě šijí.
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Výrobce Singer považuje za starožitnost stroje starší než 100 let a ty mezi 20 a 100 lety označuje jako vintage. Aukční dům Catawiki bere za starožitné jen stroje vyrobené do roku 1900. Šlapací stroj z počátku 20. století je tak podle výrobce starožitnost, pro aukční dům ještě ne.
Samotné stáří ale cenu nezvedne. Sběratelé sledují model, vzácnost, stav a úplnost. Za tisíce dolarů se prodávají jen výjimky: vzácné stroje z poloviny 19. století, milníky vývoje, kusy s doloženým slavným majitelem a hrstka neobvyklých variant z 30. a 40. let.
Přenosný Featherweight a jeho vzácné podoby
Dobře je to vidět na přenosném modelu Featherweight 221 s hliníkovými díly, který váží asi 5 kg. Vyráběl se od roku 1933, veřejnosti se poprvé ukázal na světové výstavě v Chicagu v roce 1934 a quilteři na něm šijí dodnes. Kusy s nějakou zvláštností ve špičkovém stavu a s příslušenstvím se na americkém trhu do roku 2024 prodávaly za 2 000 až necelých 3 500 USD, v přepočtu kurzem ČNB z 19. 11. 2026 (22,219 Kč za dolar) zhruba za 44 000 až 78 000 Kč.
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O ceně Featherweightu často rozhodují drobnosti, které majitel pozná okem. Dvě částky jsou odhady specializovaného prodejce The Featherweight Shop z března 2020, třetí je skutečný prodej. Koruny jsou přepočet stejným kurzem, nejde o české ceny.
Varianta Podle čeho ji poznáte Cena v USA Zhruba v Kč vrásčitý lak („crinkle“) matný zvrásněný lak z let 1939–1940, známo jen 43 kusů 5 400 USD, prodej kusu v perfektním stavu z roku 2023 podle průvodce LoveToKnow 120 000 pamětní odznak odznak „A Century of Progress“ u strojů prodávaných na výstavě v Chicagu 6 000 až 10 000 USD, odhad The Featherweight Shop 133 000 až 222 000 blackside černěné díly místo lesklých, za války chyběl chrom a nikl 1 500 až 2 000 USD, odhad The Featherweight Shop 33 000 až 44 000 Sériové číslo prozradí rok výroby
Kde sériové číslo hledat, záleží na typu stroje:
u šlapacích a ručních strojů na desce nebo kolem jehlové desky, mívá až 8 číslic, u starších elektrických vpravo nebo zespodu, tvoří ho 2 písmena a 6 číslic, u strojů od 60. let je číslo modelu vepředu nebo na boku. Přečtěte si také: Brutální změna pro diváky Novy: Od 18. listopadu u části operátorů nepřetočíte reklamu vůbec, jinde po 3 minutách
Rok výroby podle čísla dohledáte v online tabulkách společnosti ISMACS. Samotný Singer hodnotu starých strojů neurčuje a zájemce posílá právě na ISMACS a do aukcí. Stroj s písmenem D v označení modelu, třeba 15D nebo 66D, a se sériovým číslem začínajícím na C pochází z německé továrny ve Wittenberge, kterou Singer založil v roce 1903.
Co cenu zvedá a jak stroj prodat
Cenu zvedá funkčnost, minimum kosmetických vad, původní skříňka nebo kufřík, klíček, pedál, originální příslušenství a návod. Hlava a skříňka, ve které byla od výroby, mají větší cenu pohromadě a prodané zvlášť výrazně ztrácejí. I stroj, který už nešije, může najít kupce: kdo opravuje jiné kusy, bere z něj díly, a některým sběratelům stačí, že pěkně vypadá.
I stroj, který už nešije, může najít kupce, který z něj vezme díly na opravu jiných kusů. Ilustrační foto. Zdroj: Denys Gromov / Pexels.
Litinový stroj se stolkem nikdo rád nebalí, a tak se nejlépe prodá kupci z okolí, který si pro něj přijede. Ceny se přitom liší podle regionu i ročního období. Vlastní cenu odvoďte podle skutečně prodaných kusů a ukončených aukcí, které lze na velkých tržištích vyfiltrovat, spíš než podle inzerátů.
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Odhadce má smysl u podezření na vzácný kus nebo kvůli pojištění a sám by stroj kupovat neměl. U běžného Singeru ale jeho poplatek může převýšit hodnotu stroje. Starožitník podle ISMACS obvykle nabízí při výkupu zhruba polovinu ceny, za kterou by stroj sám prodával.
Zdroje: https://euhelp.singer.com/de-DE/whats-my-sewing-machine-worth-588797, https://www.singer.com/support/machine-value, https://ismacs.net/sewing_machine_articles/how_much_is_my_sewing_machine_worth.html, https://www.catawiki.com/stories/4935-how-to-determine-the-value-of-your-old-sewing-machine, https://collectorsweekly.com/sewing/singer, https://www.1stdibs.com/answers/are-old-singer-sewing-machines-worth-anything, https://en.wikipedia.org/wiki/Singer_Featherweight, https://singer-featherweight.com/blogs/schoolhouse/dating-your-featherweight-machine, https://www.singer-featherweight.com/blogs/schoolhouse/are-some-featherweights-harder-to-find-than-others, https://ismacs.net/singer_sewing_machine_company/german-factory-wittenberge.html, https://www.singersewinginfo.co.uk/singer_machines/domestic_machines/models/blackside/, https://dum.bazos.cz/inzeraty/singer/, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.lovetoknow.com/home/antiques-collectibles/antique-singer-sewing-machine-value