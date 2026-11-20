Telefon hlásí plnou paměť, přitom jste do něj dlouho nic nenahráli. Častým viníkem je aplikace, kterou otevíráte několikrát denně. Fotky z oslav, videa od kamarádů a obrázky ze skupin se v ní hromadí potichu a bez ptaní.
Aplikace stahuje všechno sama
Hned po instalaci má WhatsApp zapnuté automatické stahování médií. Kdo nastavení nikdy neměnil, tomu se do telefonu ukládá každá fotka, video i dokument, který mu kdokoli pošle, a to ze všech chatů i skupin.
Nejvíc místa obvykle zabírají rušné skupinové konverzace. Typicky jde o třídní skupinu rodičů nebo chat sousedů z domu, kam se každý týden sypou fotky a videa. Za pár let se v nich mohou nastřádat i gigabajty. Stačí, aby někdo poslal pár videí z dovolené, a paměť ubývá, i když je vůbec nepustíte.
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Když volné místo dojde skoro úplně, WhatsApp může přestat správně fungovat a sám vás vyzve k úklidu.
Jedno přepnutí zastaví příval příloh
Stahování příloh vypnete nebo omezíte během chvíle:
Ve WhatsAppu otevřete Nastavení. Na iPhonu se k nim dostanete přes Nastavení nebo přes svůj profilový obrázek. Zvolte Úložiště a data. Klepněte na Automatické stahování médií. Pro mobilní data, Wi-Fi i roaming zvlášť zrušte zaškrtnutí u videí, fotek, dokumentů a zvuku.
Názvy položek se podle verze aplikace a telefonu mohou mírně lišit. Postupy pro jednotlivé verze a telefony podrobněji popisují zdroje pod článkem.
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Po vypnutí se přílohy samy nestahují. Fotku, o kterou stojíte, stáhnete klepnutím na ni přímo v chatu. Kdo nechce vypínat všechno, může si například nechat fotky přes Wi-Fi a zakázat jen videa.
Staré soubory smažete ve Správě úložiště
Přepnutí platí jen do budoucna. Soubory stažené dřív v telefonu zůstanou a místo se uvolní až jejich smazáním. Přehled najdete v Nastavení > Úložiště a data > Správa úložiště. Nahoře uvidíte, kolik místa aplikace zabírá celkem, pod tím chaty seřazené od nejnáročnějšího.
Připravené jsou tu i skupiny ke kontrole: mnohokrát přeposlané položky, mezi kterými bývají duplikáty, a soubory větší než 5 MB. Média si seřadíte od největších, u každého vidíte velikost a mažete jednotlivě nebo hromadně přes Vybrat vše. V jednom chatu se ke stejné nabídce dostanete klepnutím na jeho název.
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Mazání přes Správu úložiště je trvalé a soubor už z chatu znovu nestáhnete. Zmizí jen vám, ostatní účastníci ho dál vidí. Kdo chce zachovat texty, může zvolit Vymazat obsah chatu a zaškrtnout jen mediální soubory, třeba fotky, videa nebo zvukové záznamy.
Stejná fotka bývá v telefonu dvakrát
Fotka z chatu může v telefonu ležet ve dvou exemplářích, jednou ve WhatsAppu a jednou v galerii. Kdo ji smaže jen na jednom místě, uvolní méně místa, než čekal. Smazané snímky se navíc nejdřív přesunou do koše a místo zabírají dál, dokud ho nevysypete. Galerie Samsung je v koši uchovává 30 dní, Fotky Google 60 dní.
Fotka z WhatsAppu se často uloží i do galerie, takže v telefonu zabírá místo dvakrát. Ilustrační foto. Zdroj: Atahan Demir / Pexels.
O tom, zda se přílohy z chatů objeví i v galerii, rozhoduje volba, kterou mají oba systémy ve výchozím stavu zapnutou:
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iPhone Android Název volby Ukládat do Fotek Viditelnost médií Co určuje zda se přijatá média ukládají i do Fotek zda se nově stažená média ukazují v galerii Kde ji vypnete Nastavení > Chaty Nastavení > Chaty Jen pro jeden chat volba Nikdy v informacích o kontaktu či skupině v nastavení daného chatu Pojistka pro případ, že smažete víc, než jste chtěli
Před větším úklidem si konverzace zálohujte v Nastavení > Chaty > Zálohování chatů. Když do zálohy zahrnete videa, bude v cloudu výrazně větší. Smazané soubory zůstávají v záloze až do příštího zálohování, přestože z telefonu zmizely okamžitě.
Na Androidu můžete navíc vymazat mezipaměť v nastavení telefonu u aplikace WhatsApp, zprávy přitom zůstanou. Volbu smazat data nechte být. Odstraní chaty a aplikace pak bude chtít znovu ověřit vaše telefonní číslo.
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Když se ani po úklidu místo neuvolní, otevřete přehled úložiště v nastavení telefonu. Ukáže, co zabírá nejvíc. Možná zjistíte, že víc než chaty zabírají třeba hry, offline mapy nebo hudba stažená do mobilu.
Zdroje: https://faq.whatsapp.com/5503646096388294/?locale=cs_CZ&cms_platform=android, https://faq.whatsapp.com/476272750957554/?locale=cs_CZ&cms_platform=iphone, https://www.sammobile.com/news/how-do-i-stop-whatsapp-from-filling-up-my-phone-storage/, https://which.co.uk/news/article/how-to-free-up-storage-on-whatsapp-aHyAV6x0n76r, https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/social-media/whatsapp-storage-full, https://www.macrumors.com/how-to/review-delete-whatsapp-media/, https://www.svetandroida.cz/whatsapp-ukladani-pamet-galerie-nastaveni/, https://www.svetandroida.cz/whatsapp-media-zalohy-tipy/, https://energozrouti.cz/clanek/whatsapp-skryte-stahuje-vsechny-fotografie-ktere-vam-kamaradi-posilaji-v-nastaveni-to-zrusite, https://www.samsung.com/cz/support/mobile-devices/jak-mohu-obnovit-smazanou-fotografii, https://www.guidingtech.com/what-happens-when-you-clear-data-of-an-android-app-popular-apps-explained/, https://gulfnews.com/lifestyle/whatsapp-storage-still-full-after-deleting-photos-how-to-free-up-space-without-losing-chats-1.500685950