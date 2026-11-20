Kdo dovolenou plánuje až na jaře, může zjistit, že nejlepší termíny už mají zabrané kolegové. Rok 2027 přitom odmění ty, kdo se do kalendáře podívají dřív. Některé svátky sice zmizí ve víkendech, jiné ale vyjdou tak šikovně, že pár dní dovolené promění obyčejný týden v dlouhé volno. Poslední slovo u termínu má ovšem zaměstnavatel.
Kolik volna přinese jeden den dovolené
Plán níže spotřebuje 15 dní dovolené a výsledkem je 41 dní volna. Za každý vybraný den tak získáte zhruba 2,7 dne volna. Jde o kalendářní dny včetně víkendů a svátků a platí pro lidi, kteří pracují od pondělí do pátku. Kdo slouží směny, tomu vyjdou počty jinak. Za odpracovaný svátek mu zaměstnavatel kromě mzdy dá náhradní volno, nebo se s ním místo volna dohodne na příplatku.
Plán využívá pravidlo ze současného znění zákoníku práce. Svátek, který během dovolené připadne na váš obvyklý pracovní den, se do dovolené nezapočítává. Když listujete kalendářem, hledejte svátky, které od víkendu dělí jediný pracovní den. Ten si vezmete jako dovolenou a svátek s víkendem spojí most. Když svátek vyjde na středu, stojí most dva dny dovolené.
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Nejlevnější volno v roce 2027 stojí jediný den dovolené. Stačí si ho vzít v pondělí 27. září nebo v pátek 29. října a z obou svátků, úterního Dne české státnosti i čtvrtečního 28. října, vznikne čtyřdenní volno. Tabulka řadí celý plán od nejvýhodnějšího bloku.
Den dovolené přidaný ke svátku 28. září nebo 28. října dá v roce 2027 pokaždé čtyři dny volna za sebou. Ilustrační foto. Zdroj: Masood Aslami / Pexels.
Kdy Dovolená Volno celkem 28. září 27. 9. (1 den) 25.–28. 9. (4 dny) 28. října 29. 10. (1 den) 28.–31. 10. (4 dny) začátek července 7.–9. 7. (3 dny) 3.–11. 7. (9 dní) Velikonoce 22.–25. 3. (4 dny) 20.–29. 3. (10 dní) 17. listopadu 15.–16. 11. (2 dny) 13.–17. 11. (5 dní) Vánoce 20.–23. 12. (4 dny) 18.–26. 12. (9 dní) Velikonoce na dva týdny i Silvestr navíc
Plán jde upravit podle toho, kdy chcete odjet:
Velikonoční dovolenou si můžete vzít i po svátcích, 30. 3.–2. 4., a mít volno 26. 3.–4. 4. Úterý 30. března je Den české vlajky, který patří mezi významné dny, takže se v něm pracuje. Obě velikonoční varianty dohromady stojí 8 dní dovolené a dají 16 dní volna od 20. 3. do 4. 4. Rodiče školáků mají pět dní s dětmi, od 25. do 29. března, za jediný den dovolené ve čtvrtek. Školy mají ten den velikonoční prázdniny a hned po nich začínají svátky. Kolem 17. listopadu můžete místo 15.–16. 11. vzít 18.–19. 11. a mít volno 17.–21. 11. Vánoce lze protáhnout přes Silvestra. Dovolená 27.–31. 12. stojí 5 dní a dá 10 dní volna od 24. 12. 2027 do 2. 1. 2028, protože Nový rok 2028 vyjde na sobotu. Do součtu 41 dní ji nepočítáme, část volna už spadá do roku 2028. Čtyři svátky zmizí ve víkendech
Rok 2027 má 13 dní pracovního klidu, na pracovní dny jich ale vyjde jen 9. Oba květnové svátky, 1. května Svátek práce i 8. května Den vítězství, vyjdou na sobotu. O Vánocích je 25. prosince sobota a 26. prosince neděle.
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Kdo pracuje od pondělí do pátku, z těchto svátků volno mít nebude. Náhradní volný den v Česku nevzniká, protože zákon č. 245/2000 Sb. přesun svátku z víkendu na pracovní den neupravuje.
Několik prodloužených víkendů přinese rok 2027 naopak i bez jediného dne dovolené. Nový rok a Štědrý den připadnou na pátek, Velikonoce dají volno 26.–29. 3. a dva červencové svátky v pondělí a v úterý volno 3.–6. 7.
Zbude pár dní, termín ale určuje šéf
Podle současného znění zákoníku práce máte nárok nejméně na čtyři týdny dovolené ročně. Zaměstnanci státu, samospráv a dalších veřejných institucí mají pět týdnů. Při pětidenním pracovním týdnu vám po celém plánu zbude 5, respektive 10 dnů.
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Termín dovolené ale určuje zaměstnavatel. Přihlíží přitom k provozu i k vašim oprávněným zájmům a určený termín vám musí předem písemně oznámit.
Když se dovolená dělí, má podle zákoníku aspoň jedna její část trvat dva týdny vcelku, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete jinak. Se čtyřmi týdny dovolené proto plán z krátkých bloků bez takové dohody nepůjde. S pěti týdny ji nepotřebujete, když zbylých 10 dnů vyčerpáte vcelku. Kalendář s vyznačenými mosty proto pošlete vedoucímu ještě před Vánoci, aby mohl krátké bloky zařadit do plánu dovolených dřív, než ho rozdělí jinak.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-245, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://ppropo.mpsv.cz/x41cerpanidovolene, https://www.cebia.cz/pruvodce/statni-svatky-2027, https://www.finance.cz/clanky/jak-vychazeji-prazdniny-a-svatky-ve-skolnim-roce-2026-2027/, https://www.e15.cz/prazdniny-2026-2027, https://energozrouti.cz/clanek/cesi-v-roce-2027-prijdou-o-dny-volna-statni-svatky-vychazeji-hure
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