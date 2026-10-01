Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Američané pro ni riskovali život v minových polích. Vytoužená válečná trofej přitom v reálném boji kvůli jedinému zrnku prachu beznadějně selhávala

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Německá pistole Parabellum P.08, známá po celém světě jako Luger, dodnes fascinuje střelce i sběratele svou nezaměnitelnou siluetou a vynikající přesností. Její konstruktér Georg Luger stvořil technický klenot s kloubovým závěrem, který se láme směrem nahoru, a zavedl pro ni celosvětový standard náboje 9 mm Parabellum. V drsné realitě zákopů první i druhé světové války se však tato hodinářsky přesná zbraň ukázala jako fatálně zranitelná: stačilo jediné zrnko prachu či zaschlé bláto, aby se mechanizmus beznadějně zasekl.
Německá samonabíjecí pistole Parabellum P.08 s charakteristickým kloubovým závěrem a dřevěnými střenkami

Německá samonabíjecí pistole Parabellum P.08 s charakteristickým kloubovým závěrem a dřevěnými střenkami

Zdroj: Archiv WTS-Koblenz / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:03

Reklama
Další články z Zbrojopis
Američtí inženýři to považovali za fyzikálně nemožné. Britové přesto vzali autogen a vtěsnali dvoutunové dělo do malé věže
Američtí inženýři to považovali za fyzikálně nemožné. Britové přesto vzali autogen a vtěsnali dvoutunové dělo do malé věže
Vypadal jako UFO, vznikl pro armádu. Avrocar zvládl jen vznášení u země
Vypadal jako UFO, vznikl pro armádu. Avrocar zvládl jen vznášení u země

Avrocar se dokázal vznášet u země, přechod do běžného letu ale nezvládl. Zprávy NASA ukazují problém...

Nový radar nestačí. V čem se F-35 liší od evropských stíhaček
Nový radar nestačí. V čem se F-35 liší od evropských stíhaček

Portugalsko zatím výběr náhrady F-16 neotevřelo. Srovnání čtyř letounů ukazuje rozdíly v senzorech,...

Nechal je rozsvítit přistávací světla a pak pálil ze tmy. Jak český pilot drtil německé bombardéry bez radaru
Nechal je rozsvítit přistávací světla a pak pálil ze tmy. Jak český pilot drtil německé bombardéry bez radaru

Československý letec Karel Kuttelwascher se stal nejúspěšnějším nočním stíhačem RAF na jednomotorovém...

Panther měl zvrátit bitvu u Kurska. Místo sovětských tanků ho vyřadily vlastní převody
Panther měl zvrátit bitvu u Kurska. Místo sovětských tanků ho vyřadily vlastní převody

V červenci 1943 upíral Adolf Hitler veškeré naděje k novému střednímu tanku Panzerkampfwagen V Panther. V...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.