Pátá rána egyptská – Dobytčí mor. Opravdu těžké časy nastaly

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Pátá rána egyptská – Dobytčí mor. Opravdu těžké časy nastalyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Stvořitel se při páchání pátého Božího trestu uvaleného na lid egyptský nezaměřil přímo na Egypťany, nýbrž na zdroj jejich obživy – dobytek. Morová epidemie se přitom záhadným způsobem zvířatům ve vlastnictví Hebrejců vyhnula.
Pátá rána egyptská – Dobytčí mor. Opravdu těžké časy nastalyZdroj: Galerie Wellcome Collection / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 13.10.2026 16:30
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