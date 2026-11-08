Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jediný stát světa, do kterého vede každá cesta přes stejnou zemi. Lesotho leží celé nad 1 400 metrů a právě výška ho uzavřela do JAR

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lesotho ze všech stran obklopuje Jihoafrická republika. Hranice dlouhá 909 kilometrů tvoří uzavřený prstenec a nejníže položené místo království leží zhruba 1 400 metrů nad mořem.
Jediný stát světa, do kterého vede každá cesta přes stejnou zemi. Lesotho leží celé nad 1 400 metrů a právě výška ho uzavřela do JAR

Jediný stát světa, do kterého vede každá cesta přes stejnou zemi. Lesotho leží celé nad 1 400 metrů a právě výška ho uzavřela do JAR

Zdroj: Picryl
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 05:00

Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Nancy Cunard vychovávali sluhové, ne rodiče. Chyběl jí oxytocin z vazby s matkou a důsledky se projevily na celém jejím těle
Nancy Cunard vychovávali sluhové, ne rodiče. Chyběl jí oxytocin z vazby s matkou a důsledky se projevily na celém jejím těle
Filmové studio natřelo andaluskou vesnici namodro a pak odešlo. Barva ale změnila ekonomiku obce tak, že ji 250 obyvatel odmítlo smýt
Filmové studio natřelo andaluskou vesnici namodro a pak odešlo. Barva ale změnila ekonomiku obce tak, že ji 250 obyvatel odmítlo smýt

V roce 2011 nechalo Sony Pictures kvůli Šmoulům přetřít celý Júzcar. Místní měli dostat zpět bílé domy....

Letiště větší než Manhattan má mít 400 nástupních mostů. Bez automatického přesunu lidí by cestující chodili kilometry pěšky
Letiště větší než Manhattan má mít 400 nástupních mostů. Bez automatického přesunu lidí by cestující chodili kilometry pěšky

Dubaj rozšiřuje letiště Al Maktúm na plochu 70 km², o pětinu víc než Manhattan. Uvnitř má jezdit vlastní...

Hradby v tureckém letovisku mají 6 km a drží na útesu od 13. století. Kámen tu neeroduje jako jinde, protože mořská sůl plní jeho póry
Hradby v tureckém letovisku mají 6 km a drží na útesu od 13. století. Kámen tu neeroduje jako jinde, protože mořská sůl plní jeho póry

Nad plážemi turecké Alanye se po skalním poloostrově vine až 6,5 kilometru středověkých hradeb. Od 13....

Ve Francii je legální vzít si mrtvého člověka. Zákon z 19. století řeší konkrétní právní mezeru v dědickém právu nemanželských dětí
Ve Francii je legální vzít si mrtvého člověka. Zákon z 19. století řeší konkrétní právní mezeru v dědickém právu nemanželských dětí

Francouzský občanský zákoník dovoluje uzavřít manželství s člověkem, který už nežije. Podmínkou je podpis...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.