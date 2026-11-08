Jediný stát světa, do kterého vede každá cesta přes stejnou zemi. Lesotho leží celé nad 1 400 metrů a právě výška ho uzavřela do JAR

Kdo se chce do Lesotha dostat, musí nejdřív projet Jihoafrickou republikou. Moře chybí, druhý soused také, a jediné letecké spojení vede přes Johannesburg. Statistiky to potvrzují: v roce 2024 přijelo 99 % zahraničních návštěvníků po silnici a téměř devět z deseti příchozích tvořili sami obyvatelé JAR.
Podle nás ale z Lesotha nedělá zvláštní místo jen čára na mapě. Odlehlost království zesilují hory. Celá země se rozkládá nad hranicí tisíce metrů, přes 80 % území leží výš než 1 800 metrů a nejvyšší vrchol Thabana Ntlenyana dosahuje 3 482 metrů.
Enkláva Lesotho: 909 kilometrů hranice a jediný soused
Lesotho má rozlohu 30 355 kilometrů čtverečních. Celá jeho hranice sousedí výhradně s Jihoafrickou republikou.
Central Bank of Lesotho uvádí 909 kilometrů hraniční linie a vyjmenovává 14 pozemních přechodů. Každý z nich ústí na jihoafrické území.
Světová banka popisuje lesothskou ekonomiku jako úzce srostlou s jihoafrickými dodavatelskými řetězci a upozorňuje na komplikace na hranicích, zvlášť u exportu, který musí směřovat do jihoafrických přístavů.
Místní měna loti je navázaná na jihoafrický rand v poměru jedna ku jedné a obě platidla jsou v zemi zákonná.
Hustý je i proud lidí přes hranici. Podle statistik
Lesotho Tourism Development Corporation za rok 2024 zaznamenala země zhruba 960 tisíc mezinárodních příjezdů, o 30,9 % víc než rok předtím, což představuje 84,1 % předpandemické úrovně. Celkem 89,6 % z nich připadlo na rezidenty JAR. Proč Lesotho leží nad 1 400 metry a jak hory vykreslily hranice
Nejnižší bod království se nachází u soutoku řek Makhaleng a Senqu, která dál na západě nese jméno Oranžská řeka. Je to zhruba 1 400 metrů nad mořem. Země leží na vyvýšených zbytcích jihoafrické náhorní plošiny a v pohoří Maloti a Drakensberg.
Turistický rozvojový plán vyznačuje průsmyk Mafika Lisiu ve výšce 3 090 metrů a průsmyky Tlaeeng a Thaba Ntlenyana shodně ve 3 225 metrech. Silnice tu šplhají do výšek, kam se v Alpách dostanete spíš lanovkou.
Hory přitom sehrály roli i v dějinách. Na počátku 19. století zasáhla jih Afriky vlna válek a migrací označovaná jako Lifaqane. Skupiny mluvící sesothsky tehdy hledaly útočiště v horských pevnostech a náčelník Moshoeshoe I. z nich ve 30. letech 19. století vytvořil basothský národ. Následovaly územní války s Búry a britský protektorát, oficiálně od 12. března 1868. Nezávislost země získala 4. října 1966 a dodnes zůstává monarchií.
Cesta z Česka do Lesotha: přes Johannesburg, mosty a průsmyk Sani
Podle
MZV ČR mohou čeští občané pobývat v Lesothu bez víza až 14 dní. Pro delší cestu je nutné vízum vyřídit předem a ministerstvo doporučuje podmínky před odjezdem ještě ověřit. Slováci se k bezvízovému režimu připojili v listopadu 2025.
Přímý let z Prahy do Johannesburgu neexistuje. Běžná spojení vedou s jedním přestupem přes evropské nebo blízkovýchodní uzly a čistý čas ve vzduchu se pohybuje mezi 11,5 a 14,5 hodiny. Z Johannesburgu pak vedou dvě možnosti: letecky na mezinárodní letiště Moshoeshoe I. u Maseru, kam lety navazují právě přes Johannesburg, nebo po silnici přes jihoafrické vnitrozemí k přechodu Maseru Bridge, vzdálenému podle Světové banky asi 430 kilometrů.
Přechody se od sebe výrazně liší povahou i náročností:
Přechod Charakter Co čekat Maseru Bridge městský most u hlavního města hlavní brána do země, provoz 24 hodin denně Ficksburg Bridge / Maputsoe severozápadní vstup 30,5 % příjezdů, rovněž nonstop Sani Pass horský průsmyk ve výšce 2 876 m jen vozem 4×4, rychle se měnící počasí
Menší brány mají kratší otevírací dobu, takže noční příjezd na odlehlý přechod může skončit čekáním do rána. Nejpůsobivější vstup nabízí Sani Pass. Serpentiny tu stoupají z jihoafrické strany do Drakensbergu a pasovou kontrolu je potřeba absolvovat ještě před vrcholem. V zimě hrozí sníh a náledí a uzavírky se vyhlašují operativně, stav průsmyku je proto rozumné zjistit den předem.
Britské ministerstvo zahraničí radí jezdit obezřetně. Silnice bývají v horším stavu, po vozovce se pohybují zvířata, v horách se tvoří černý led a kriminalita se nevyhýbá ani turistům. Pohodlnou cestou je doprava zajištěná ubytováním nebo cestovní agenturou.
Lyžování v Afriski, poníci a vodopád Maletsunyane: co čeká za hranicí
Na jižní polokouli trvá zima od června do srpna a teploty na vysočině podle agentury AP běžně klesají až k minus osmi stupňům. Areál Afriski v pohoří Maloti leží kolem 3 200 metrů nad mořem a podle AP představuje jediný plně fungující lyžařský resort v subsaharské Africe. Sezonu 2026 otevřel v červnu.
Parametry jsou skromné: 1,8 kilometru sjezdovek, dva vleky a převýšení necelých dvou set metrů, od 3 030 do 3 222 metrů. Pomáhá umělé zasněžování.
Poníci. Jízda na odolných basothských koních je místní tradicí i hlavní turistickou atrakcí. Výpravy startují například z vesnic Malealea nebo Semonkong. Vodopád Maletsunyane. U Semonkongu, zhruba 115 kilometrů jihovýchodně od Maseru, padá voda z výšky 192 metrů. Nedaleký Ketane měří 122 metrů. Skalní malby. Park Maloti-Drakensberg zapsalo UNESCO na seznam světového dědictví kvůli mimořádné koncentraci maleb Sanů. Přidáním lesothského národního parku Sehlabathebe se ochrana rozšířila.
Domluvit se dá angličtinou, která je vedle sesotha úředním jazykem. V ubytování, institucích a službách s ní turista vystačí. Ve vesnicích pomůže úsměv a pár slov sesotha.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková