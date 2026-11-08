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Kvíz pro milovníky Krkonošských pohádek: Legendární postavy a příběhy v 10 otázkách zarazí i znalce

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Na dnešek jsme připravili kvíz ke Krkonošským pohádkám, večerníčku, který si diváci České televize v anketě z roku 2013 vybrali jako nejlepší večerníček všech dob. Zkuste si, kolik si toho ještě pamatujete o postavách, hercích a příbězích z hor.
Fotografie z Krkonošských pohádek

Fotografie z Krkonošských pohádek

Zdroj: Foto: Ivan Minář, Krkonošské pohádky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 04:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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