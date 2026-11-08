Kvíz pro milovníky Krkonošských pohádek: Legendární postavy a příběhy v 10 otázkách zarazí i znalce

Na dnešek jsme připravili kvíz ke Krkonošským pohádkám, večerníčku, který si diváci České televize v anketě z roku 2013 vybrali jako nejlepší večerníček všech dob. Zkuste si, kolik si toho ještě pamatujete o postavách, hercích a příbězích z hor.
Večerníček patří k českému televiznímu dětství stejně neodmyslitelně jako pohádky na dobrou noc. Už několik generací dětí vyrůstalo u krátkých příběhů, které se každý večer objevovaly na obrazovkách a pomáhaly jim zakončit den. Pravidelné vysílání Večerníčku odstartovalo 2. ledna 1965 a jeho první pohádkou byl příběh nazvaný Kluk a kometa. Postupně se z něj stala jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších televizních značek, která si získala také dospělé diváky. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz věnovaný Krkonošským pohádkám.
Krakonoš, Trautenberk a spravedlnost, která si počká
Mezi nejoblíbenější večerníčkové příběhy patří bezpochyby také Krkonošské pohádky. Na obrazovkách se poprvé objevily v roce 1974 a od ostatních večerníčků se odlišovaly především tím, že šlo o hraný seriál se skutečnými herci. Krkonošské pohádky se staly jedním z nejvýraznějších a nejoblíbenějších večerníčků. Za vznikem seriálu stojí námět spisovatelky Marie Kubátové a scénář Boženy Šimkové. Režie se ujala Věra Jordánová.
Příběhy se odehrávají v prostředí Krkonoš a jejich ústředním motivem jsou věčné spory mezi pánem hor a jedním poněkud nenasytným a samolibým majitelem panství, Trautenberkem. Do děje vstupuje také jeho služebnictvo, které musí snášet nejrůznější rozmary svého pána. Spojení humoru, krásné horské přírody a pohádkové spravedlnosti dalo seriálu jeho nezaměnitelnou atmosféru.
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Velkou zásluhu na popularitě mají samozřejmě také herci, kteří svým postavám propůjčili nezapomenutelné tváře i hlasy. Některé jejich repliky zlidověly a diváci je dodnes citují, aniž by si možná uvědomovali, z kterého dílu pocházejí. Dokážete si vzpomenout, kdo hrál jednotlivé obyvatele krkonošského panství a co všechno se v jednotlivých příbězích odehrálo? Připravili jsme deset otázek, které prověří, jestli Krkonošské pohádky opravdu dobře znáte.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Česká televize
Tento příspěvek Kvíz pro milovníky Krkonošských pohádek: Legendární postavy a příběhy v 10 otázkách zarazí i znalce byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.