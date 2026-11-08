Když potřebujete rychle uvařit teplý oběd, zkuste tato jemná kuřecí játra s voňavou rýží

jsem jako dítě nemusela ani vidět. Pořád mám před očima talíř s Játra kuřecími játry, která byla opečená skoro nasucho, tvrdá a bez šťávy. Maminka je samozřejmě nedělala schválně špatně, jen mně tehdy nepomohlo vůbec nic. Kousky jsem nenápadně šoupala pod stůl psovi a doufala, že si toho nikdo nevšimne. Změnilo se to až po letech, když jsem ochutnala játra dušená ve šťávě, na cibuli osmažené pěkně dozlatova a s voňavým . V tu chvíli mi došlo, že chyba nebyla v játrech samotných. Byla v tom, co se s nimi udělá na pánvi. Tenhle recept jim umí napravit pověst docela špekem spolehlivě.
Největší roli tu hraje
šťáva a správné načasování. Kuřecí játra se nesmí na pánvi zbytečně mučit, jinak z nich bude suchá, gumová hmota. Když se ale nechají jen zatáhnout, potom se podlijí a krátce provaří s česnekem, bobkovým listem a trochou pikantního koření, je to úplně jiné jídlo. Zůstanou měkká, natáhnou do sebe chuť cibule i špeku a se krásně spojí s rýží. U nás doma po ní většinou nezbývá skoro nic. A to i u těch, kteří se při slově játra nejdřív tváří dost nedůvěřivě. omáčka
Kuřecí játra navíc podle Healthline patří mezi nutričně vydatné potraviny. Mají v sobě železo, vitamín B12, vitamín A a také kvalitní bílkoviny. Pokud jste je tedy odepsali jen kvůli špatné zkušenosti ze školní jídelny nebo z dětství, možná si zaslouží ještě jeden pokus.
Můj tip z kuchyně: S čištěním jater si dejte práci. Odstraňte blány i případné žlučové zbytky, protože právě ty dokážou pokazit celé jídlo nepříjemnou hořkostí. A pak už hlídat jen teplotu a čas. Jakmile nejsou játra uvnitř růžová, pryč z plotny. Kuřecí játra na špeku a cibuli se šťávou
Celková délka přípravy: 35 až 40 minut Porce: 4 Ingredience pro přírpavu Suroviny na základ jídla 500 g kuřecích jater 100 g špeku (anglická slanina nebo uzený bok) 3 velké cibule 2 lžíce oleje nebo sádla 3 stroužky česneku Koření a dochucení 1 lžička sladké červené papriky sůl a pepř podle chuti 1/2 lžičky drceného kmínu špetka pikantního koření (nebo chilli) 3 kuličky nového koření 3 bobkové listy 1 kostka masoxu (nebo lžíce sójové omáčky jako alternativa) Na zahustění a přílohu 1 lžíce hladké mouky 200 ml vody 300 g dlouhozrnné rýže Jak připravit kuřecí játra na špeku
1.
Připravte játra. Kuřecí játra nejdřív opláchněte pod studenou vodou a potom je pořádně osušte papírovou utěrkou. Odstraňte blány i případné žlučové zbytky. Nakrájejte je na větší kousky, ne úplně nadrobno. Malé kousky se na pánvi rychle vysuší a pak už to člověk těžko zachraňuje.
2.
Osmahněte špek. Nakrájený špek dejte na suchou pánev bez přidaného tuku. Na středním plamenu ho nechte pomalu pouštět tuk, trvá to asi 5 až 7 minut. Jakmile začne zlátnout a lehce se škvařit, přidejte lžíci oleje nebo sádla. Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Kuřecí játra s rýží: Rychlá večeře, která voní po domácí kuchyni a zasytí celou rodinu
3.
Přidejte cibuli. Ke špeku přisypte nakrájenou cibuli a restujte ji zhruba 10 až 12 minut. Občas ji promíchejte, hlavně ať se nepřipálí. Měla by změknout a chytit zlatavou barvu, protože právě z ní pak bude mít šťáva dobrý základ.
4.
Přidejte játra. Játra dejte do pánve k cibuli a na vyšším plamenu je 3 až 4 minuty míchejte. Mají se zatáhnout ze všech stran, ale uvnitř ještě nemusí být úplně hotová. To přijde až při krátkém provaření. Okořeňte a podlijte
5. Přidejte
sladkou papriku, kmín, pepř, nové koření a bobkové listy. Jen krátce promíchejte, ať se paprika nespálí, a hned podlijte 200 ml vody s rozmíchaným masoxem. Plamen stáhněte na střední stupeň.
6.
Přidejte česnek a krátce provařte. Vmíchejte prolisovaný česnek a nechte všechno 8 až 10 minut mírně probublávat. Játra mají změknout, ale nemají se rozpadat. Solte raději až ke konci, u kuřecích jater se to vyplatí.
Hovězí roštěná na šťávě potřebuje čas, ale odmění se měkkým masem a bohatou chutí poctivého oběda
7.
Zahustěte moukou. Lžíci hladké mouky rozmíchejte ve dvou lžících studené vody a vlijte do pánve. Nechte ještě 2 až 3 minuty provařit, aby mouka nebyla cítit a šťáva lehce zhoustla. Pokud je omáčka moc hustá, jednoduše přilijte trochu vody.
8.
Uvařte rýži a servírujte. Rýži uvařte podle návodu, ideálně v osolené vodě. Před podáváním vyndejte z pánve bobkové listy a kuličky nového koření. Játra dejte na talíř k rýži a pořádně je přelijte šťávou. Tipy redakce: Čerstvost jater: U jater je čerstvost opravdu poznat. Čím čerstvější jsou, tím menší riziko nepříjemné hořkosti. Ideální je koupit je v den vaření, nanejvýš den předem, a doma je mít zakrytá v lednici. Alternativa bez masoxu: Kdo masox nepoužívá, může játra podlít domácím vývarem. Funguje i lžíce sójové omáčky, šťáva pak bude tmavší a výraznější. Jen potom opatrně se solí. Jak poznat hotová játra: Nejjednodušší je jeden kousek překrojit. Uvnitř má být šedohnědý, bez růžového středu. V ten moment pánev odstavte. Delší vaření už jim většinou jen uškodí. Pikantní varianta: Pokud máte rádi ostřejší jídla, přidejte spolu s paprikou půl lžičky chilli vloček nebo kousek čerstvého chilli. K játrům se pálivost hodí víc, než by člověk čekal.
Šťavnatá kuřecí prsa s omáčkou a zeleninovou rýží. Poctivé jídlo, které se hodí i na všední den
Bratislavské plecko s jemnou kyselou omáčkou a houskovým knedlíkem: Pěkně postaru bez moderních úprav
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline