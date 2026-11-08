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Když potřebujete rychle uvařit teplý oběd, zkuste tato jemná kuřecí játra s voňavou rýží

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Játra jsem jako dítě nikdy neměla ráda. Tenhle recept na kuřecí játra na špeku a cibuli se šťávou mě ale přesvědčil, že jsem se mýlila. A teď je vařím pravidelně.
Fotografie k játrům s rýží

Fotografie k játrům s rýží

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kuřecí játra s rýží: Rychlá večeře, která voní po domácí kuchyni a zasytí celou rodinu
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 04:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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