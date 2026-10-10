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Jogurtové muffiny s jahodami a čokoládou: Jednoduchý recept, který odpustí i malé pekařské chyby

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Jogurtové muffiny mám ráda hlavně ve dnech, kdy nechci dělat velké cukrařiny, ale něco sladkého ke kávě by se hodilo. Tady funguje přesně to, co má: jogurt drží těsto vláčné, jahody přidají šťávu a čokoláda spraví náladu, i když venku zrovna leje.
Fotografie k jogurtovým muffinům

Fotografie k jogurtovým muffinům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Jogurtové muffiny pro všední den i mlsné víkendy: Jednoduché těsto, které odpustí i malé pekařské hříchy
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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