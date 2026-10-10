Jogurtové muffiny s jahodami a čokoládou: Jednoduchý recept, který odpustí i malé pekařské chyby

Jogurtové dělám nejčastěji ve chvíli, kdy má být něco sladkého na stole rychle a bez velkého nádobí kolem. Tady není potřeba tahat tři mísy ani vymýšlet postupy navíc. Stačí obyčejná metlička, pár surovin ze zásoby a trochu pozornosti při plnění košíčků, aby těsto nešlo až k okraji. Tahle kombinace s muffiny a jahodami čokoládovými kousky se mi osvědčila asi nejvíc: muffiny zůstanou měkké a nahoře mají ještě malý bonus.
Jednu drobnost bych u toho nepřeskakovala.
. Větší kusy mají tendenci klesnout dolů a po rozkrojení pak muffin nevypadá tak, jak člověk čekal. Ovoce je lepší nakrájet opravdu na malé kousky Recept na vláčné jogurtové muffiny
Doba přípravy: 35 minut Co potřebujeme Suroviny na těsto 2 ks vajec 120 g krupicového cukru 100 ml slunečnicového oleje 100 ml bílého jogurtu 250 g hladké mouky 10 g prášku do pečiva Dokončení 100 g čerstvých jahod 50 g čokoládových čipsů z hořké čokolády moučkového cukru na posypání Postup přípravy muffinů s ovocem z jogurtového těsta
1. Do větší mísy dejte
vejce a přisypte k nim krupicový cukr. Vezměte metličku a krátce prošlehejte. Není potřeba šlehat do velké pěny, tady úplně stačí, když se cukr s vejci spojí.
2. Přilijte
slunečnicový olej a přidejte bílý jogurt. Znovu promíchejte, aby základ vypadal hladce a nikde se neodděloval olej od zbytku směsi.
3. Přisypte
hladkou mouku, kterou jste předem promíchali s práškem do pečiva. Míchejte jen tak dlouho, dokud nezmizí viditelné hrudky. Muffinové těsto nemá rádo dlouhé propracovávání, po upečení by pak mohlo být zbytečně těžké. Foto: Cooky.cz, Jogurtové muffiny pro všední den i mlsné víkendy: Jednoduché těsto, které odpustí i malé pekařské hříchy
4. Formu na muffiny vyložte
12 papírovými košíčky. Těsto do nich rozdělte přibližně do dvou třetin výšky. Dá se to zvládnout lžící, ale naběračka na zmrzlinu je v tomhle případě docela šikovná, hlavně když chcete mít muffiny podobně velké.
5.
Jahody nakrájejte nadrobno. Rozdělte je spolu s čokoládovými čipsy na vrch muffinů. Stačí je jen trochu zatlačit do těsta, není nutné je úplně zakrývat.
6. Pečte v troubě předehřáté na
200 °C na horkovzduch asi 20 až 25 minut. Muffiny mají být lehce zlaté a při jemném zmáčknutí by se měly vracet zpátky.
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7. Po upečení je nechte pár minut stát ve formě. Až potom je vyndejte na mřížku. Před podáváním je podle chuti poprašte
moučkovým cukrem.
TIP: Když doma nejsou jahody, poslouží i maliny nebo borůvky. Jen je předem nechte dobře okapat, jinak pustí do těsta víc šťávy, než je potřeba. Často kladené otázky o jogurtových muffinech
Může být místo bílého jogurtu řecký?
Ano, jde to. Řecký jogurt je ale hustší, takže pokud těsto vypadá příliš pevně, vmíchejte jednu až dvě lžíce mléka.
Proč se muffiny někdy vyboulejí a jindy zůstanou placaté?
Obvykle v tom hraje roli teplota trouby a také to, kolik těsta dáte do košíčků. Když jsou moc plné, těsto se často rozlije do stran místo toho, aby pěkně vyběhlo nahoru.
Jak je skladovat?
Nechte je úplně vychladnout a potom je uložte do uzavíratelné krabice. Kvůli ovoci jsou nejlepší zhruba do druhého dne. Později už bývají měkčí, ale ke kávě pořád fungují dobře.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková