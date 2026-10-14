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Dvanáctá sezona nemusí být poslední. Frydrych se dohodl s Baníkem na nové smlouvě

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Dennívýzva
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Šestatřicetiletý obránce a služebně nejstarší hráč Baníku v aktuálním kádru Michal Frydrych se s vedením klubu dohodl na nové smlouvě. V Ostravě bude hrát minimálně do konce aktuální sezony, součástí smlouvy je opce na prodloužení o další rok.
Dvanáctá sezona nemusí být poslední. Frydrych se dohodl s Baníkem na nové smlouvě

Dvanáctá sezona nemusí být poslední. Frydrych se dohodl s Baníkem na nové smlouvě

Zdroj: FC Baník Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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