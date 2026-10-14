Je potřeba před jídlem umýt maliny? Toto je odpověď odborníka

Skrytá hrozba v misce s ovocem
Nutriční specialistka Katarzyna Bosacka upozorňuje na rizika, která s sebou nese konzumace neomytých malin. V nedávném příspěvku na sociálních sítích otevřeně promluvila o tom, proč by si každý měl dát na mytí tohoto ovoce zvláštní pozor.
Problém není jen v chemických postřicích, které se běžně používají při pěstování. Na povrchu bobulí se totiž usazuje celá řada nečistot, o kterých málokdo přemýšlí. Pyl, prach, zbytky půdy – to vše putuje společně s malinami z pole až do vašeho domova.
Co se skutečně skrývá na povrchu malin
Realita je daleko méně příjemná, než by se mohlo zdát.
Když myjeme maliny, čistíme je také od bakterií, larev hmyzu, pylu a prachu,
vysvětluje Bosacka a dodává, že pesticidy jsou pouze jedním z mnoha důvodů, proč by mělo být mytí samozřejmostí.
Larvy hmyzu a bakterie nejsou viditelné pouhým okem, přesto mohou způsobit trávicí potíže a další zdravotní komplikace. Zvláště u dětí a lidí s oslabenou imunitou představuje konzumace kontaminovaného ovoce vážné riziko.
Mnoho lidí se však obává, že maliny při mytí poškodí. Jejich křehká struktura skutečně vyžaduje jemný přístup – silný proud vody z kohoutku dokáže bobule doslova rozmačkat a připravit vás o jejich šťavnatou chuť.
Správná technika, která zachrání vaše maliny
Klíčem k úspěchu je mýt maliny vždy jen v množství, které hodláte okamžitě sníst. Po opatrném opláchnutí v misce se studenou vodou je ideální nechat bobule okapat na papírové utěrce, aby se nenarušila jejich struktura.
Proč není dobré omýt celou zásobu najednou? Vlhkost je největším nepřítelem skladovaných malin. Omyté ovoce se kazí několikanásobně rychleji a plíseň se na něm objeví během několika hodin. To, co mělo vydržet několik dní, skončí v koši už následující ráno.
Neomyté maliny určené k pozdější konzumaci patří do chladničky, kde vydrží déle, pokud je rozložíte v jedné vrstvě na talíř nebo do prodyšné nádoby. Tím zabráníte jejich zbytečnému mačkání a vzniku plísně, která se ve vlhkém prostředí šíří bleskovou rychlostí.
Maliny bohužel nepatří mezi ovoce s dlouhou trvanlivostí. I při správném skladování v chladničce je lepší kupovat menší množství a dopřávat si je čerstvé. Týdenní zásoba v lednici téměř vždy skončí znehodnocená.
Přitom právě pravidelná konzumace malin přináší nespočet benefitů pro zdraví. Bobulovité ovoce obecně patří k nejzdravějším potravinám, které můžeme zařadit do jídelníčku. Stačí jen dodržet pár jednoduchých pravidel a užívat si jejich chuť bez obav.
Zdroje článku: kobieta.onet.pl, pubs.ext.vt.edu, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková