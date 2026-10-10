Nechal jsem si poslat z Číny kompletní dům za 630 tisíc Kč. Takto vypadá po půl roce

Když bydlení přestává být dostupné
Ceny nemovitostí šplhají rychleji než platy a stále více lidí hledá netradiční cesty, jak si zajistit střechu nad hlavou. Australští youtubeři z kanálu Heads of Estate & Renovation se rozhodli vyzkoušet jednu z nejodvážnějších variant: objednali si kompletní dům z Číny, který dorazil sbalený jako lodní kontejner.
Malý domek o rozměrech zhruba 6×6 metrů s obývákem a ložnicí vypadal na první pohled jako elegantní řešení. Po převozu a celním odbavení zaplatili asi 630 tisíc korun, tedy zlomek ceny, kterou by stála klasická výstavba. Nadšeně natočili video s názvem „Koupili jsme levný malý dům z lodního kontejneru z Číny… a je skvělý“.
Jenže realita se ukázala být mnohem komplikovanější.
Azbest v podlaze a zatékající střecha
Po šesti měsících přišel první šok. Australské úřady při kontrole objevily azbest, konkrétně v podlahových deskách v koupelně. Nebezpečná látka, která může při vrtání nebo renovacích uvolňovat rakovinotvorná vlákna, se stala vážným problémem. Testy navíc odhalily přítomnost olova v kovových lištách.
Střecha začala téci a toaleta protékala tak silně, že ji museli kompletně vyměnit. Dvojice youtuberů to komentovala slovy, že to s ohledem na cenu očekávala.
Přesto v dalším videu po roce partneři zdůraznili, že tento typ bydlení nebude vyhovovat každému, ale považují ho za jednu z možných alternativ k tradiční stavbě.
Tisíce dolarů ušetřené přímým nákupem
Pod videem se rozvinula bouřlivá debata. Jeden z diváků popsal vlastní zkušenost s podobným projektem v USA. „Koupil jsem čtyři jednotky, dvě se dvěma ložnicemi a dvě se třemi ložnicemi. Každá stála kolem 12 000 dolarů (280 tisíc korun), a s přepravou z Číny a všemi poplatky celkem asi 27 000 dolarů (630 tisíc korun) za jednotku. Dnes vidím, že je američtí distributoři prodávají za 80 000, ba dokonce až 185 000 dolarů (1,9 až 4,3 milionu korun). Ušetřil jsem desítky tisíc dolarů nákupem přímo od výrobce,“ napsal.
Jeho příběh ukazuje, jak obrovské marže si účtují místní překupníci. Zatímco přímý dovoz z Číny vyjde na zlomek ceny, zprostředkovatelé v západních zemích účtují až sedminásobek původní částky.
Dotyčný diskutující zároveň dodal, že takové kontejnerové moduly se zatím vyrábějí výhradně v Číně, což komplikuje jak kontrolu kvality, tak případné reklamace.
Naděje pro bezdomovce i mladé rodiny?
Diskuse pod videem rychle přerostla v širší debatu o dostupnosti bydlení. Řada komentujících vidí v levných kontejnerových domech možné řešení bytové krize.
„Stovky lidí žijí ve stanech v každém větším městě. Ještě více jich žije v autech nebo bytech, za které sotva platí nájem. Takové domy alespoň nabízejí bezpečí a důstojnost,“ napsal jeden z diskutujících.
Jiný přidal vizi masové výroby: „Představte si, že je vyrábíme hromadně a vyřešíme tak problém bezdomovectví. Zevnitř působí útulně a opravdu jako domov. S trochou zeleně bychom získali působivou osadu.“
Kritici ovšem upozorňují na rizika nekvalitních materiálů, nedostatečnou izolaci a problémy s legislativou – ne všude je možné takový objekt legálně umístit a užívat jako trvalé bydlení.
Australští youtubeři každopádně dokázali, že alternativní formy bydlení mohou fungovat, byť s řadou kompromisů. Jejich experiment ukazuje, že levné řešení z Číny může být zajímavou volbou pro ty, kdo jsou ochotni riskovat a investovat čas do úprav. Otázkou zůstává, zda se podobné projekty rozšíří i do Evropy, kde jsou stavební předpisy ještě přísnější. Například v Česku byste si něco takového na zahradu jen tak z fleku postavit nemohli.
Zdroje článku: en.as.com, bizportal.rs, index.hr, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová