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Nechal jsem si poslat z Číny kompletní dům za 630 tisíc Kč. Takto vypadá po půl roce

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Dvojice z Austrálie vsadila na levný kontejnerový dům z Číny v přepočtu za 630 tisíc korun. Zdála se to být skvělá alternativa k drahým nemovitostem. Po půl roce ale přišly šokující potíže.
Nechal jsem si poslat z Číny kompletní dům za 630 tisíc Kč. Takto vypadá po půl roce

Nechal jsem si poslat z Číny kompletní dům za 630 tisíc Kč. Takto vypadá po půl roce

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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