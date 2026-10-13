V koaličních vyjednáváních v Novém Jičíně nastal zvrat, platnost memoranda padla

Volby ve městě vyhrálo nové uskupení Náš Nový Jičín, v zastupitelstvu, které má 29 členů, získalo devět mandátů. Druhé skončilo ANO se sedmi mandáty. Třetí koalice Zelení/Piráti/TOP 09/STAN bude mít čtyři zastupitele, čtvrtá ODS má tři mandáty. Po dvou křeslech budou mít na pátém místě KDU-ČSL, šesté Stačilo! a PRO Jindřicha Rajchla a sedmé SOCDEM.
Dosavadní koalici ve městě tvořily ANO, KDU-ČSL, ODS a Zelení s Piráty, TOP 09 a STAN, tyto subjekty i nyní získaly tolik mandátů, že by jim to na nadpoloviční většinu v zastupitelstvu stačilo, a také spolu uzavřely memorandum. Vítězný Náš Nový Jičín by skončil v opozici. Memorandum se rozhodla vypovědět formace Zelení/Piráti/TOP 09/STAN.
„Vzhledem k tomu, že si myslíme, že naši voliči si nepřejí, abychom spolupracovali na této platformě, tak jsme se rozhodli toto memorandum ukončit,“ řekla dnes lídryně Zelených/Pirátů/TOP 09/STAN Lucie Tovaryšová (Zelení).
Když memorandum uzavírali, byli podle ní přesvědčeni o tom, že budou pokračovat na stejném půdorysu. Výsledky voleb ale byly překvapivé. „Hlavně ztratili jsme jeden mandát, pohoršili jsme si o tři procenta a nové uskupení, které v Novém Jičíně máme, udělalo velmi dobrý výsledek. A potom probíhaly debaty v naší koalici a v našich jednotlivých stranách převážil nakonec názor, že bychom měli pokračovat jinak,“ řekla Tovaryšová. Hlavním důvodem byla podle ní ztráta tří procent hlasů a obava, že za čtyři roky by to pro Zelené/Piráty/TOP 09/STAN mohlo být ještě horší, ne-li úplně fatální.
Současný místostarosta Václav Dobrozemský (ODS) řekl, že memorandum neumožňovalo jednostranné vypovězení. „Ale považovali jsme to za návrh na ukončení a dneska, když jsme se lídři těch čtyř subjektů potkali, tak jsme se shodli na ukončení memoranda. Takže padá a není pravděpodobné, že by probíhalo nějaké jednání o sestavení koalice ve stávajícím provedení,“ řekl Dobrozemský.
Nyní spolu podle něj jednají různé strany. „My jsme také byli osloveni. Nějaké varianty na stole jsou, ale jednají vyjednávací týmy a zároveň to musí projednat i stranické orgány, takže nic konkrétního ještě není,“ uvedl Dobrozemský.
Čtěte také: Zázrak v Havířově i zadostiučínění ve Frýdku-Místku. Jak dopadly volby ve velkých městech?
Dosavadní starosta a lídr ANO Stanislav Kopecký řekl, že platnost memoranda skončila dnes odpoledne. „Pro ně to možná byl jenom cár papíru, pro nás to byl stěžejní doklad. Dozvěděli jsme se, že Zelení opravdu nechtějí s námi dál spolupracovat a ten hlavní důvod je, že jsme členové hnutí ANO. Je sympatické, že to takhle řeknou na rovinu, ale mohlo to přijít už v sobotu nebo v neděli,“ řekl Kopecký.
Řekl, že ANO bude určitě jednat s Naším Novým Jičínem, s ODS, s KDU-ČSL. „Se Zelenými, TOP 09, Piráty a STAN asi ne, protože oni s námi mají ideově problém. Co jim osm let nevadilo, ta naše nálepka, ta značka, tak teď jim vadí, že jsme za hnutí ANO. Úplně popřeli smysl komunální politiky,“ řekl Kopecký.
Lídryně Našeho Nového Jičína Monika Vindišová řekla, že pro ně vyjednávání vlastně konečně začala. „Otevřela se nám nová příležitost a my se jí budeme snažit maximálně využít. Jsme otevření k jednání se všemi, kteří s námi mají programovou shodu,“ řekla. Jsou tak podle ní připraveni jednat prakticky se všemi kromě Stačilo!.