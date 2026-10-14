Utopenec na útěku patřil k nejoblíbenějším natáčením Leslieho Nielsena. Kamera přesto zachytila i chyby filmařů

Leslie Nielsen označil práci na komedii Utopenec na útěku z roku 1998 za jedno ze svých nejzábavnějších natáčení v kariéře. Tvůrci snímek naplnili drobnými gagy, které pokračují až do závěrečných titulků se seznamem pašeráků doutníků a vylosovanými čísly ve sportce. Do finálního sestřihu pak filmaři nedopatřením propustili i úsměvné omyly z placu.
Houslista na stopě jednorukého vraha
Světoznámý houslový virtuos Ryan Harrison v podání Leslieho Nielsena odmítne návrhy vdané Lauren Goodhue, kterou hraje Kelly LeBrock. Krátce nato někdo zavraždí jejího manžela a hudebník se rázem stává hlavním podezřelým. Soud ho pošle na smrt, ale odsouzenci se podaří uprchnout při převozu vězeňským autobusem, který cestou havaruje. Na svobodě se snaží očistit své jméno a chytit skutečného pachatele. Tím je záhadný muž s páskou přes oko, bez nohy a bez ruky.
Hlavní dějová linka parodie stojí na příběhu snímku Uprchlík s Harrisonem Fordem a přebírá z něj i podobu skutečného vraha. Vychází také ze stejnojmenného seriálu, který se na obrazovkách vysílal od roku 1963 a ve kterém si sám Leslie Nielsen zahrál menší roli.
Scenárista pojmenoval postavy podle měst v Minnesotě
Režisér a scenárista Pat Proft pochází z americké Minnesoty, což přímo ovlivnilo jména většiny postav. Zloduch Fergus Falls, kterého ztvárnil Richard Crenna, nebo vyšetřovatelka Cass Lake v podání Melindy McGraw nesou jména skutečných měst v tomto severském státě. Stejně vznikla jména pro postavu Hibbinga Goodhuea, kterého hraje Michael York, nebo doktorky Fridleyové v podání Sandry Bernhard.
Tvůrci se ale nezastavili jen u scénáře a vložili řadu skrytých vtipů i do závěrečných titulků. Diváci si v nich mohou přečíst položky pro vylosovaná čísla ve sportce, denní menu, ukradené věci a seznam lidí ze štábu, kteří propašovali kubánské doutníky z Kanady. Sloupec jmen lidí, na kterých nikomu nezáleží, běží na plátně schválně zrychleně a obsahuje jména samotných autorů. Vše pak končí prostým nápisem hlásícím konec filmu.
Omylem zachycená nápověda a ucpaná hlaveň zbraně
Při natáčení scén v nemocnici a v momentě, kdy hlavní hrdina jí a sleduje zprávy, je v uchu Leslieho Nielsena viditelná malá pecka. Režisér herci do sluchátka zřejmě napovídal text a dával pokyny pro hereckou akci, kamera však zařízení omylem ukázala divákům.
Před budovou nemocnice se pro změnu ve dveřích auta odráží člen filmového štábu, když Fergus Falls vystupuje ze svého vozu. I přes podobné nedostatky označil herec produkci za jedno z nejzábavnějších natáčení ve své kariéře.
Štáb během vzniku filmu přehlédl i další detaily. Během závěrečné konfrontace s policií drží Lauren v ruce rekvizitu pistole, která má viditelně ucpanou hlaveň. Při jiné nepovedené scéně postavu vyruší zcela zjevně plyšová kočka, kterou někdo vhodil přímo do okna.
Ztracené jmenovky vězňů a chybná poznávací značka
Kontinuita ustoupila komediálnímu žánru ve více záběrech a scénách. Odsouzený hudebník například nastupuje do vězeňského autobusu s velkou jmenovkou na uniformě, ovšem uvnitř vozu už nápisy všem trestancům na hrudi chybí. Filmový plakát navíc ukazuje herce prchajícího před žlutou lokomotivou s číslem 6408, ale přímo ve filmu ho pronásleduje červený vlak s číslem 3607.
Ukradené auto uprostřed americké Minnesoty má pro změnu poznávací značku nedaleké kanadské provincie Britská Kolumbie. Přímo z Minnesoty pak pochází i trest smrti, před kterým hlavní hrdina prchá na úplném začátku a který úřady v tomto státě zrušily už v roce 1911. Geografická nesrovnalost provází také scény v kukuřičném poli, kde se objevují anakondy běžně žijící v Jižní Americe.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb).