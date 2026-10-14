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Režisér a producent Macharáček dotočil novou pohádku, do kin půjde v březnu 2027

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Po 26 natáčecích dnech má dotočeno režisér, scenárista a producent Ivo Macharáček (Panic je nanic, Tajemství staré bambitky). Nová pohádka Líné království (foto) o chytré princezně, pracovitém kováři a čarodějnici posedlé věčným mládím půjde do kin v březnu 2027. Informovala o tom Jana Šafářová z distribuční společnosti Bioscop.
Režisér a producent Macharáček dotočil novou pohádku, do kin půjde v březnu 2027

Režisér a producent Macharáček dotočil novou pohádku, do kin půjde v březnu 2027

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 14:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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