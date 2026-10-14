Overeem vyzval Verhoevena k boxerskému souboji na kartě Fury vs. Joshua. Přestaň se schovávat, vzkázal mu

Ve stories Alistaira Overeema, 46letého nizozemského bojovníka těžké váhy s bilancí 47-19-0 a jedním zápasem bez výsledku, naskočil vzkaz bez urážky a bez výhrůžky. Je v něm jedno jméno a jedna výčitka: že se soupeř schovává. Nizozemský těžkovážník chce zpátky do ringu, a to rovnou na stadionový večer, který poběží v prosinci živě na Netflixu. Jenže muž, kterého si vybral, měl být proti němu na plakátu už v roce 2021. Redakce MMAmag otevřela archiv ohlášených zápasů z toho roku a zjistila, jak tehdy pokus o duel dopadl, ještě než na něj došlo.
Vzkaz ve story a jeden velmi konkrétní termín
Overeem výzvu zveřejnil 13. října 2026 ve svých stories na Instagramu. Mířila na Rica Verhoevena, 37letého nizozemského kickboxera těžké váhy s bilancí 66-10-0 a dlouholetého šampiona GLORY, největší kickboxerské organizace.
„Přestaň se schovávat. Pojďme se zapsat do historie“. Tolik Overeem. Server MMA Fighting uvedl, že k tomu sdílel příspěvek o svém zájmu boxovat a zápas chce na kartě Tysona Furyho s Anthonym Joshuou 11. prosince 2026.
Jenže slovo o schovávání má v tomhle případě konkrétního majitele a není jím Rico Verhoeven.
Tahle schůzka už jednou v kalendáři stála
Zápas Verhoeven proti Overeemovi byl totiž jednou ohlášený. GLORY ho 22. srpna 2021 oznámila jako titulový hlavní zápas turnaje GLORY: Collision 3, plánovaný na 23. října 2021 do Arnhemu.
Necelé tři týdny před termínem MMA Fighting uvedl, že Overeem odstoupil kvůli blíže neupřesněnému zranění. Verhoeven nakonec titul obhájil proti Jamalu Ben Saddikovi technickým knockoutem ve 4. kole v čase 0:56. Dvě data vedle sebe tedy znějí takto: 6. října 2021 zpráva o Overeemově odhlášení, 13. října 2026 jeho vzkaz o schovávání.
Za těch pět let ale oba stihli něco, co z téhle výzvy dělá úplně jinou nabídku než v roce 2021, a Verhoeven přitom dostal pěstmi od držitele pásů organizací WBC a WBA v těžké váze.
Co od té doby stihli?
Verhoeven byl v kickboxu přes deset let neporažený a držel titul GLORY v těžké váze. U pyramid v Gíze nastoupil 23. května 2026 do svého prvního profesionálního boxerského zápasu proti Oleksandru Usykovi. Podle BBC Sport šel v 11. kole po levém zvedáku k zemi, počítání přežil, rozhodčí ale zápas po následné sérii ukončil a zastavení provázela kontroverze.
Ze zápasové historie na Sherdogu, do které redakce MMAmag 14. října 2026 nahlédla, plyne Overeemův závěr v UFC, největší světové MMA organizaci: výhra TKO nad Sergejem Pavlovičem (24. listopadu 2018), výhra TKO nad Alexejem Olejnikem (20. dubna 2019), prohra KO s Jairzinhem Rozenstruikem (7. prosince 2019), výhra TKO nad Waltem Harrisem (16. května 2020), výhra TKO nad Augustem Sakaiem (5. září 2020) a prohra TKO s Alexandrem Volkovem (6. února 2021). 4 výhry ze 6 zápasů, tedy 66,7 %, a všechny 4 technickým knockoutem. Z dřívějších let má na seznamu poražených i Fabricia Werduma, Franka Mira, Brocka Lesnara, Juniora dos Santose a Andreje Arlovského.
Mezi story a podpisem je pořád velké nic
Netflix oznámil 1. října 2026, že Tyson Fury nastoupí proti Anthonymu Joshuovi 11. prosince 2026 na Principality Stadium v Cardiffu a že přenos poběží globálně pro předplatitele bez příplatku. Od 14. října 2026 do toho večera zbývalo 58 dní.
- Potvrzeno: Fury proti Joshuovi, 11. prosince 2026, Cardiff, přenos na Netflixu
- Potvrzeno: Overeemova výzva z 13. října 2026, doložená přes MMA Fighting
- Nepotvrzeno: zápas Overeema s Verhoevenem, v oznámení karty jejich jména nejsou
- Nepotvrzeno: zbytek karty, ten má Netflix oznámit později
Na oficiálních účtech Rica Verhoevena na Instagramu, X a Facebooku k 14. říjnu 2026 reakce na výzvu nebyla. Podle profilu na webu GLORY přitom Verhoeven pracoval na svém jabu právě s Tysonem Furym, tedy s hvězdou večera, na který ho Overeem zve. Zbývá otázka, na čí dveře Overeem vlastně klepe.
Klepání na dveře v Cardiffu
Výzva mířená na cizí kartu není žádost o zápas; je to žádost o pozvánku. Overeem neklepe na Verhoevenovy dveře, klepe na dveře promotérů v Cardiffu a slovo o schovávání je zvonek, na který se dá zmáčknout hlasitěji.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka