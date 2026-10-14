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Overeem vyzval Verhoevena k boxerskému souboji na kartě Fury vs. Joshua. Přestaň se schovávat, vzkázal mu

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Rico Verhoeven už jednou v Overeemově kalendáři stál a zase zmizel. Teď ho nizozemský veterán vytáhl zpátky dva měsíce před velkým večerem v Cardiffu. Kdo tehdy odstoupil?
Overeem vyzval Verhoevena k boxerskému souboji na kartě Fury vs. Joshua. Přestaň se schovávat, vzkázal mu

Overeem vyzval Verhoevena k boxerskému souboji na kartě Fury vs. Joshua. Přestaň se schovávat, vzkázal mu

Zdroj: UFC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 14:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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