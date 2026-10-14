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Dvojice vezla v autě přes 30 kilo kratomu. Hrozí jim až dva roky ve vězení

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Dennívýzva
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Ostravští celníci objevili při kontrole automobilu poblíž Šumperka 34 kilogramů kratomu. Řidič se spolujezdcem měli látku koupit přes Telegram v Brně. Případ se prověřuje kvůli podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou.
Dvojice vezla v autě přes 30 kilo kratomu. Hrozí jim až dva roky ve vězení

Dvojice vezla v autě přes 30 kilo kratomu. Hrozí jim až dva roky ve vězení

Zdroj: Celní úřad v Ostravě
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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