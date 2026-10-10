Ostravar končí s výrobou. Přes 120 lidí přijde o práci

Pivovar Ostravar, který stojí v Ostravě od roku 1897 a patří mezi deset největších pivovarů v zemi, příští rok postupně zastaví výrobu. Pivovary Staropramen, jejichž je součástí, přesunou výrobu klíčových značek do svého závodu na pražském Smíchově. O práci přijde přibližně 120 lidí.
Mluvčí Pivovarů Staropramen Kateřina Pavlíková vysvětlila, že za rozhodnutím stojí kombinace několika faktorů. Jde o dlouhodobý pokles spotřeby piva, zdražování energií, obalových materiálů i dopravy a celková snaha o efektivnější využití kapacit v rámci celé sítě pivovarů.
Vedoucí Pivovarů Staropramen pro Česko a Slovensko Martin Čermák označil tento krok za jedno z nejtěžších rozhodnutí posledních let. „Velmi dobře si uvědomujeme, že Ostravar je mnohem víc než jen pivovar. Po generace byl součástí Ostravy a sehrál důležitou roli v rozvoji pivovarnictví, v životech našich zaměstnanců i celé komunity," řekl Čermák. Firma podle jeho slov ke konsolidaci přistoupila až po rozsáhlé analýze výsledků a nákladů, přičemž prioritou zůstává dlouhodobá udržitelnost a konkurenceschopnost.
Výroba se bude utlumovat postupně v několika etapách, aby měli zaměstnanci dostatek času se připravit. Personální ředitelka Lenka Adamcová uvedla, že vedení o chystaných změnách informovalo odborové organizace i všechny pracovníky. Nad rámec kolektivní smlouvy připravila firma program podpory zahrnující individuální konzultace, pomoc při hledání nového uplatnění i psychologickou podporu.
Chuť a kvalitu ostravarských piv má v Praze zachovat bývalý vrchní sládek pivovaru, který stál za klíčovými recepturami značky. Staropramen zároveň ujišťuje, že v Moravskoslezském kraji hodlá nadále rozvíjet obchodní a marketingové aktivity a zachovat logistiku i zákaznický servis pro tamní trh, který patří mezi stěžejní odbytiště Ostravaru.
Pivovar, jehož pivo se tradičně pije především na Ostravsku, Karvinsku, Opavsku a Novojičínsku, je součástí severoamerické skupiny Molson Coors. Pivovary Staropramen dlouhodobě drží na českém trhu druhou pozici za Plzeňským Prazdrojem.
Zdroj: autorský text / ČTK