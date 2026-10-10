Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pavel Řezníček slaví 60 let bez manželky a dětí. Ty pravé možná potkal, ale nechal je odejít

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herec Pavel Řezníček slaví jedenáctého října šedesáté narozeniny. Zvykl si na samotu a životní partnerku po svém boku nemá. Proč zcela odešel z divadla?
Pavel Řezníček

Pavel Řezníček

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:42

Reklama
Další články z ReadZone
Příští týden v Ulici: Filipovo zmizení, Petr na policii a Rafael ukončí kontakt
Příští týden v Ulici: Filipovo zmizení, Petr na policii a Rafael ukončí kontakt
Jakub Kohák požádal partnerku o ruku už před pěti lety. Svatbu stále nemají a vinu přisuzuje jí
Jakub Kohák požádal partnerku o ruku už před pěti lety. Svatbu stále nemají a vinu přisuzuje jí

Režisér a herec Jakub Kohák dnes slaví 54. narozeniny. S dlouholetou partnerkou Barborou vychovává dva syny...

Angus T. Jones z Dva a půl chlapa oslavil 33 let. Dlouhé vlasy a hladká tvář jsou pryč, dnes je holohlavý vousáč
Angus T. Jones z Dva a půl chlapa oslavil 33 let. Dlouhé vlasy a hladká tvář jsou pryč, dnes je holohlavý vousáč

Angus T. Jones se proslavil rolí Jaka Harpera v oblíbeném seriálu Dva a půl chlapa. Ve 33 letech žije mimo...

Godla, Rosenberg, herci z Ordinace i sportovci chtějí do zastupitelstev. Každý chce změnit něco jiného
Godla, Rosenberg, herci z Ordinace i sportovci chtějí do zastupitelstev. Každý chce změnit něco jiného

O křesla v zastupitelstvech v letošních komunálních volbách usilují herci Zdeněk Godla a Michal Novotný,...

Michael Dudikoff z Amerického ninji slaví 72 let. Dlouhé vlasy a hladká tvář jsou pryč, dnes staví domy
Michael Dudikoff z Amerického ninji slaví 72 let. Dlouhé vlasy a hladká tvář jsou pryč, dnes staví domy

Michael Dudikoff slaví 72. narozeniny. Na říjnové fotce z pláže ukázal vrásky i psa z útulku. V Kalifornii...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.