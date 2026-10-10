První hlasy jsou sečteny. Vedení se ujímá Naše Česko

Komunální volby v Jihočeském kraji rozhodnou nejen o složení zastupitelstev, ale také o tom, kdo bude v následujících čtyřech letech určovat směr rozvoje jednotlivých měst a obcí.
Právě je v Budějcích sečteno 30 procent. Naše Česko nyní získalo 29,38 % hlasů, ANO na druhém místě má 17,78 %, Občané pro Budějovice a Starostové mají 16,63 %. Na čtvrtém místě se drží Piráti a Budějčáci s podporou Zelených s 10,62 %, ODS má 7,63 %, Společně pro Budějovice (Lidovci a TOP 09) 6,54 %. Na dalších pozicích se drží PRO BUDĚJCE se 4,43 %, SPD má 3,89 %, Motoristé a Svobodní mají 3,05 % a DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 0,06 %.
V Táboře vede po sečtení více než půlky okrsků Naše Česko jihočeského hejtmana Kuby. Má 19,71 %, těsně následuje ANO s 19,20 %. Na třetím místě se drží Tábor 2020 s 14,91 %.
V některých okresech na jihu Čech se rovněž konaly volby do Senátu. Po sečtení hlasů v polovině volebních okrsků vede v senátním obvodu Strakonice Fiala (Naše Česko), druhý je Ušatý (Svobodní) a třetí Hrdinová (KDU-ČSL).
O 45 mandátů bojovalo deset subjektů
V Budějcích se o 45 zastupitelských křesel ucházelo deset kandidujících subjektů. ODS, která před čtyřmi lety komunální volby vyhrála se ziskem 16 mandátů, letos vede Jan Teplý. Výraznou změnou je kandidatura dosavadní primátorky Dagmar Škodové Parmové za hnutí Naše Česko. To vzniklo po odchodu jihočeského hejtmana Martina Kuby z ODS a přechodu řady původních budějovických zastupitelů ODS do nového uskupení.
Do zastupitelstva chtělo promluvit také hnutí ANO s lídrem Viktorem Lavičkou. Občané pro Budějovice spojili síly se Starosty a nezávislými, jejich kandidátku vede Tomáš Chovanec. Společně pro Budějovice, tedy koalice lidovců a TOP 09, postavilo do čela Ondřeje Talíře.
Piráti kandidovali společně s uskupením Budějčáci a s podporou Zelených pod vedením Pavla Tůmy. Samostatnou kandidátku postavila SPD s Janem Kadlecem. Ve volbách se o hlasy ucházeli také Motoristé a Svobodní s lídrem Václavem Srogončíkem, koalice PRO BUDĚJCE vedená Richardem Štěpánem a Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, jejíž kandidátku vede Štěpánka Šindelářová.
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Volby narušily jen drobné incidenty
Komunální volby se jinak na jihu Čech zatím obešly bez vážnějších problémů. Policisté řešili několik drobných incidentů. Na Táborsku šlo o nevhodnou agitaci u volební místnosti, ve Větřní se objevil nový předvolební plakát a v Českých Budějovicích vzbudily pozornost bonbony s logem politické strany.
Policie prověřovala také počmáranou státní vlajku. „I přes tyto drobnosti hodnotíme průběh voleb jako velmi poklidný,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.