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Strom, který v noci skutečně usíná a ráno vás přivítá růžovým oblakem. Většina Čechů netuší, že ho lze pěstovat i u nás

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Albízie hedvábná večer skládá listy jako na povel a v létě se obalí růžovými chocholy. Odolný kultivar „Tropical Dream“ snese podle českých školek až −20 °C.
Strom, který v noci skutečně usíná a ráno vás přivítá růžovým oblakem. Většina Čechů netuší, že ho lze pěstovat i u nás

Strom, který v noci skutečně usíná a ráno vás přivítá růžovým oblakem. Většina Čechů netuší, že ho lze pěstovat i u nás

Zdroj: Foto: PxHere
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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