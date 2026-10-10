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Komunální volby v Karlových Varech. ANO vede, přes pět procent má šest stran

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V Karlových Varech vede v průběžných výsledcích komunálních voleb hnutí ANO 2011. Po sečtení 40 procent okrsků získalo 25,83 procenta hlasů. Druhé místo zatím patří uskupení VARY+, které podpořilo 22,75 procenta voličů.
Komunální volby v Karlových Varech. ANO vede, přes pět procent má šest stran

Komunální volby v Karlových Varech. ANO vede, přes pět procent má šest stran

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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