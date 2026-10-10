Trať Praha – Benešov čeká měsíc omezení, vlaky se zkrátí kvůli stavbě okruhu

Trať Praha – Benešov čeká měsíc omezení, vlaky se zkrátí kvůli stavbě okruhuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hlavní nádraží Praha
Článek byl publikován 10.10.2026 09:00
Pivovar Ostravar, který stojí v Ostravě od roku 1897 a patří mezi deset největších pivovarů v zemi, příští...
Velké náměstí v Kroměříži čeká další umělecká proměna. Kamenná mozaika s názvem Louže I. od Mariky Toman...
Plzeňský kraj dnes podepsal smlouvu s dopravcem Arriva vlaky, který od prosince 2030 převezme provoz na...
Ústecký kraj si udržuje smutné prvenství v nezaměstnanosti. Podle údajů Úřadu práce ČR zůstala míra...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →