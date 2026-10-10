Turisté si ze Sardinie odvážejí zakázané suvenýry. Úřady zabavily přes 250 kilo písku a mušlí

Od ledna do konce září 2026 skončilo při kontrolách cestujících více než 250 kilogramů písku, oblázků a mušlí odebraných ze sardinského pobřeží. Materiál pracovníci celní správy objevovali v zavazadlech cestujících při kontrolách na letištích i v přístavech. Přibližně tři čtvrtiny zjištěných případů se týkaly zahraničních návštěvníků ostrova. Rozsah problému se přitom příliš nemění, protože za celý předchozí rok bylo při podobných kontrolách zabaveno přibližně 300 kilogramů přírodního materiálu. Kontroly probíhají ve spolupráci několika složek působících v sardinských přístavech a na letištích. Úřady chtějí vedle samotných kontrol posílit také informování zahraničních návštěvníků, kteří si nemusí uvědomovat, že i několik mušlí nebo malá láhev písku může znamenat porušení místních předpisů.
Pokuta může dosáhnout tří tisíc eur
Sardinská pravidla jsou v tomto směru poměrně jednoznačná a nevztahují se pouze na odnášení velkého množství písku. Bez příslušného povolení je zakázáno z pobřeží nebo moře odnášet, držet či prodávat také malé množství písku, oblázků, kamenů a mušlí. Za porušení zákazu hrozí správní pokuta od 500 do 3 000 eur. Turista se tak může dostat do problémů například i kvůli malému množství písku uloženému v lahvi nebo jiné nádobě, pokud bylo odebráno přímo z pobřeží. Pravidlo se nevztahuje jen na několik známých pláží, ale je součástí širší ochrany sardinského pobřeží. Region zákaz znovu připomněl také před hlavní turistickou sezonou 2026 v rámci kampaně zaměřené na ochranu pláží.
Sardinie zpřísňuje ochranu celého pobřeží
Ochrana písku je jen jedním z pravidel, která musí návštěvníci sardinských pláží respektovat. Pro sezonu 2026 region znovu potvrdil opatření zaměřená také na duny a další citlivé části pobřežních ekosystémů. Zakázáno je například vstupovat na chráněné duny nebo na ně vjíždět vozidly, přičemž sankce mohou dosáhnout až 1 000 eur. Samostatné postihy hrozí rovněž za volné táboření mimo vyhrazené prostory nebo za odhazování odpadu. Sardinie tím reaguje na vysokou návštěvnost oblastí, jejichž přírodní podoba je zároveň jedním z hlavních důvodů, proč na ostrov turisté přijíždějí. Regionální opatření proto kombinují kontrolu přímo na pobřeží s dohledem na místech, kudy návštěvníci ostrov opouštějí.
I malé množství se v součtu nasčítá
Jednotlivému návštěvníkovi může hrst písku nebo několik oblázků připadat jako zanedbatelný suvenýr, při milionech turistů by však opakované odnášení materiálu představovalo trvalý zásah do pobřeží. Právě proto sardinská legislativa nerozlišuje zákaz podle toho, zda si člověk odnáší kilogramy písku, nebo jen malé množství. Pobřežní materiál je součástí prostředí, které se neustále mění působením moře, větru a dalších přírodních procesů. Ostrov proto dlouhodobě uplatňuje pravidlo, že písek, oblázky a mušle mají zůstat tam, kde se přirozeně nacházejí. Výsledky kontrol za letošní rok zároveň ukazují, že navzdory sankcím a informačním kampaním zákaz turisté stále porušují. Pro cestovatele tak zůstává nejjednodušší pravidlo stejné: z pláže si odnést fotografie a zážitky, nikoli část samotného pobřeží.
Zdroje: ansa.it, regione.sardegna.it