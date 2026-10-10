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Turisté si ze Sardinie odvážejí zakázané suvenýry. Úřady zabavily přes 250 kilo písku a mušlí

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Více než 250 kilogramů písku, oblázků a mušlí zabavili během prvních devíti měsíců letošního roku kontroloři v přístavech a na letištích na Sardinii. Návštěvníci si přírodní materiál odváželi z místních pláží jako suvenýr, přestože je to na italském ostrově zakázané. Za porušení pravidel může přijít pokuta od 500 do 3 000 eur.
Turisté si ze Sardinie odvážejí zakázané suvenýry. Úřady zabavily přes 250 kilo písku a mušlí

Turisté si ze Sardinie odvážejí zakázané suvenýry. Úřady zabavily přes 250 kilo písku a mušlí

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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