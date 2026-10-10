Plzeňští fotbalisté po reprezentační pauze porazili v lize Mladou Boleslav 3:0

Plzeň porazila Mladou Boleslav počtvrté za sebou, v lize s ní neprohrála už 15 utkání po sobě. V úvodním kole po třítýdenní reprezentační přestávce se svěřenci trenéra Radoslava Kováče vítězně naladili na čtvrteční zápas Evropské ligy v Budapešti proti Ferencvárosi.
V plzeňské bráně poprvé v sezoně chyběl nemocný rakouský reprezentant Wiegele, teprve k druhému utkání v české nejvyšší soutěži tak nastoupil Ťapaj. Během rozcvičky navíc vypadl ze sestavy i levý bek Doski. Naopak Mladé Boleslavi se po měsíci a půl vrátil uzdravený záložník Kozel.
Domácí šli do vedení už po 118 sekundách hry. Kabongo se rychlou kličkou uvolnil v pokutovém území a z úhlu napálil míč nekompromisně do horního rohu brány. Třiadvacetiletý útočník, který v jarní části minulé sezony hostoval v Mladé Boleslavi, potvrdil čtvrtým ligovým gólem pozici nejlepšího střelce týmu.
Hosty inkasovaná branka nepoznamenala a ve hře měli mírně navrch, dopláceli ale na laxní bránění. V 24. minutě se Pirgič po rohovém kopu ocitl nehlídaný před Floderem a pohodlně vstřelil premiérový gól v české lize.
Vzápětí mohl snížit Králik, Ťapaj jeho hlavičku vytáhl. V závěru poločasu se pak na opačné straně blýskl Floder po Pirgičově ráně.
Po změně stran Mladoboleslavští soupeře zatlačili, série nadějných příležitostí vyvrcholila v 62. minuty Kozlovou střelou do tyče. V 70. minutě jeho spoluhráč Kolářík napálil po rohu spojnici tyče a břevna.
V 86. minutě definitivně rozhodl střídající Faal, který se prosadil v závaru před bránou po dalším rohovém kopu. Západočeši zaznamenali teprve druhou domácí výhru v ligovém ročníku.
Mladoboleslavský trenér Majer neoslavil bodovým ziskem dnešní 47. narozeniny, s Plzní prohrál i třetí vzájemný zápas v nejvyšší soutěži. Středočeši v lize venku podruhé za sebou utrpěli porážku.
Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 3:0
Branky: 2. Kabongo, 21. Pirgič, 86. Faal. Rozhodčí: Berka - Kubr, Slavíček - Rouček (video). ŽK: Pališčák, Gabriel, Sojka, Faal - John, Šubert. Diváci: 7645.
Sestavy: Plzeň: Ťapaj - Gabriel, Dweh, Prebsl, Pališčák (46. Souaré) - Hrošovský (78. Červ), Pirgič - Memič (71. Višinský), Panoš (65. Ladra), Sojka - Kabongo (65. Faal). Trenér: Kováč
M. Boleslav: Floder - Matoušek (71. Zachoval), Karafiát, Králik, Hybš - Kozel, Zíka - John (60. Kolářík), Langhamer (80. Špatenka), Šubert (71. Havran) - Klíma (60. Buryán). Trenér: Majer.