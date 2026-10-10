V seriálu Ulice se rozhořela válka Hrušínské s Mottlovou. Získá Luďka nakonec Vanda, nebo Sandra?

Vanda si pořád myslí, že by se k ní Luděk mohl vrátit, jenže do jejich domácnosti vstoupila Sandra a rozhodně se nehodlá držet zpátky. Luděk zatím nemá důvod si stěžovat. Dvě ženy se o něj starají, soupeří o jeho přízeň a on si jejich pozornost očividně užívá.
Vanda v podání Kristýny Hrušínské se s představou, že Luděk (Vasil Fridrich) už má jinou ženu, smiřuje jen těžko. Přestože jejich vztah poznamenaly vážné problémy a Luděk jí dal jasně najevo, že se k ní vracet nechce, Vanda stále doufá, že se situace obrátí. Navíc spolu mají dceru Esterku a kvůli ní zůstávají v úzkém kontaktu.
Když se Luděk zranil, Vanda dostala další příležitost být mu nablízku.
Stará se o něj, pomáhá mu s běžnými věcmi a může si namlouvat, že si k sobě znovu hledají cestu. Jenže Luděk její péči nevnímá nutně jako příslib obnoveného vztahu. Zatím mu vyhovuje hlavně to, že se o něj někdo postará. Vanda Hrušínská bojuje jako lvice (foto: NextFoto) Sandra přišla a hned rozpoutala válku
Sandra Středilová, které Vanda přezdívá Kraslice, není žádná nesmělá nová známost. Hraje ji Barbora Mottlová a její postava má vlastní představu o tom, jak by měl vztah s Luďkem vypadat. Sandra je navíc vdaná, což jejich románku přidává další komplikaci. Nutno říct, že obě dámy se do boje pustily s opravdovou vervou a jejich scény jsou momentálně tahákem nekonečné mýdlové opery.
Když se Vanda nedávno nečekaně vrátila domů a zastihla Sandru s Luďkem, nezůstalo u nepříjemného rozhovoru.
Obě ženy se do sebe pustily a jejich potyčka skončila pro Luďka dalším zraněním. K už bolavé noze přibyla zlomená klíční kost. Muž, kvůli kterému se hádaly, tak nakonec potřeboval ještě větší pomoc než předtím.
Sandra si přitom rychle všimla, že Vanda není jen bývalá partnerka, která se občas zastaví kvůli dceři. Stále žije s Luďkem pod jednou střechou, zná jeho zvyky a stará se o něj. To je pro novou milenku nepříjemná konkurence.
Luděk si zatím vybírat nemusí
Nejzajímavější na celé situaci je, že Luděk nemá potřebu udělat rychlý řez. Když se ho dvě ženy snaží získat na svou stranu, nemusí se rozhodovat mezi jejich péčí. Zatím může přijímat pozornost od obou.
Jeho představitel Vasil Fridrich to ostatně popsal s nadhledem:
„Myslím, že je péče jako péče a ve chvíli, kdy někdo přichází se srdcem na dlani a s chutí mu pomáhat, tak on to rád a velkoryse přijme.“ A právě v tom je háček. Vanda si může jeho zájem vykládat jako šanci na návrat, zatímco Sandra chce mít v jeho životě pevné místo. Luděk ale zatím spíš využívá situace, než aby jedné z nich nabídl skutečnou jistotu. Vasil Fridrich si zatím pozornost dvou žen užívá (foto: NextFoto) Která z nich nakonec vyhraje?
Z dosavadního děje není možné říct, že by Luděk definitivně dal přednost Vandě, nebo Sandře. Vanda má výhodu společné minulosti, dcery a každodenní blízkost i. Sandra zase představuje nový vztah, po kterém Luděk sáhl sám, a o jeho pozornost se hodlá prát.
Jisté je, že klid v jejich domácnosti jen tak nenastane. Vanda se nechce vzdát naděje, Sandra nehodlá ustupovat a Luděk zatím nemá důvod měnit pohodlné uspořádání. Otázkou tak není jen to, kterou ženu si vybere, ale také jak dlouho obě budou ochotné hrát podle jeho pravidel.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice, readzone.cz, tv.nova.cz