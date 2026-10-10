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V seriálu Ulice se rozhořela válka Hrušínské s Mottlovou. Získá Luďka nakonec Vanda, nebo Sandra?

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Dennívýzva
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Vanda si pořád myslí, že by se k ní Luděk mohl vrátit, jenže do jejich domácnosti vstoupila Sandra a rozhodně se nehodlá držet zpátky. Luděk zatím nemá důvod si stěžovat. Dvě ženy se o něj starají, soupeří o jeho přízeň a on si jejich pozornost očividně užívá.
4213-barbora-mottlova

4213-barbora-mottlova

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

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