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ONLINE: Sčítání je v plném proudu. V Jihlavě vede tým primátora Ryšky

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Úderem 14. hodiny se také na Vysočině uzavřely volební místnosti a komise začaly se sčítáním hlasů. Pomalu tak začíná být jasno, jaká budou jména nových zastupitelů. V Jihlavě aktuálně vede Tým pro Jihlavu, druhé je hnutí ANO, třetí STAN.
ONLINE: Sčítání je v plném proudu. V Jihlavě vede tým primátora Ryšky

ONLINE: Sčítání je v plném proudu. V Jihlavě vede tým primátora Ryšky

Zdroj: Tomáš Kaser
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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