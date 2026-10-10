ONLINE: Sčítání je v plném proudu. V Jihlavě vede tým primátora Ryšky

Vůbec první obcí na Vysočině, z níž přišly výsledky komunálních voleb, byla obec
Lovčovice na Třebíčsku, a to ve 14:30. K urnám přišlo 38 z celkových 55 voličů. Na Jihlavsku byly první sečtenou obcí Plandry v čase 14:50. Bylo zde zaznamenáno 57 platných volebních lístků.
V Lovčovicích byla jediná kandidátní listina Sdružení nezávislých kandidátů se šesti jmény. Volilo se pětičlenné zastupitelstvo.
Kde se vůbec nevolilo?
K hlasovacím urnám lidé na Vysočině nešli jen v obci Slavníč na Havlíčkobrodsku. V komunálních volbách se nehlasovalo ani v obci Píšť na Pelhřimovsku, kde se ale konaly senátní volby.
Ve Slavníči nikdo kandidátní listinu nepodal, v obcí Píšť kandidáti postupně od své kandidatury odstoupili.
První tři sečtené okrsky
Data z prvního okrsku převzal Český statistický ve 14.28. Jednalo se o okrsek v Miskovicích v okrese Kutná Hora. Jako druhý byl zpracován okrsek
Lovčovice na Třebíčsku a jako třetí Hvožďany na Domažlicku.
V 16 obcích na Jihlavsku už je od 14:00 jisté, kdo usedne v zastupitelstvu - kandidovalo zde stejné množství kandidátů, jako je zastupitelských mandátů. Příkladem na Jihlavsku je třeba Rohozná, Třeštice nebo Růžená.
Senátní volby
Kromě komunálních voleb vybírali voliči také senátory, a to ve třetině obvodů. Konkrétně na Vysočině šlo o obvod
15 Pelhřimov a 51 Žďár nad Sázavou. Volby očima policie na Vysočině
Na klidný průběh voleb dohlížela v pátek i v sobotu policie. „
V Kraji Vysočina jsme nemuseli řešit žádnou mimořádnou událost v souvislosti s průběhem voleb," sdělila ve 14:45 krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
Volby v roce 2022
Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Jihlavě hnutí ANO. Dostalo 28,5 procenta hlasů, skoro o šest procent víc než druhá koalice ODS a lidovců. Třetí bylo hnutí SPD. Hlasovalo pro něj téměř deset procent voličů. Čtvrtí Starostové za ním zaostali asi o šest desetin procenta. Piráti s Fórem Jihlava získali 8,3 procenta hlasů. Volební účast byla přes 44 procent.
Volby v Jihlavě
V krajské Jihlavě kandidovaly všechny strany a hnutí, jež teď zasedají v zastupitelstvu. Nově se o mandáty uchází Motoristé sobě. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby sestavilo kandidátku s uskupením Jihlava srdcem, které v Jihlavě usilovalo o hlasy voličů i před čtyřmi lety a zůstalo těsně pod hranicí potřebnou pro vstup do zastupitelstva. Voliči vybírali celkem z 10 kandidátek.
První výsledek z Jihlavy přišel v 16:25, a to z okrsku číslo 33 (Henčov, Hruškové Dvory, Heroltice). Vyhrál zde Tým pro Jihlavu (33 %), následuje ANO (21 %) a STAN (15 %). Volební účast zde byla 38,61 %.
Atmosféra ve štábech
Ve volebním štábu hnutí ANO panuje pohodová atmosféra, jsou tu zejména lídři kandidátky.
Volební štáb ANO, foto: Daniela Drozdová
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