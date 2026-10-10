Kde končí list a kde začíná květ, nepoznáte ani zblízka. Voskovka větší mate oči i zkušené zahrádkáře a čmeláky přitahuje jako magnet

Konec srpna, slunný záhon a čmelák zavěšený hlavou vzhůru pod nachovým zvonkem. Na první pohled visí v jediném velkém fialovém květu. Při bližším zkoumání se obraz rozpadne na několik vrstev: modrozelené ojíněné listy, nad nimi kovově zbarvené srdčité útvary a mezi nimi dvě až tři tmavé trubičky. Jen ty trubičky jsou květy. Všechno ostatní, co oko vnímá jako „květ“, tvoří listeny, tedy listům podobné orgány, které se u voskovky větší (
Cerinthe major) a hlavně u její purpurové formy „Purpurascens“ barví tak sytě, že hranice mezi zelení a květenstvím mizí. Nadšené pozorovatele středomořská letnička mate. Čmeláky ani v nejmenším, ti přesně vědí, kam zamířit. Teď v říjnu na rostlinách dozrávají černá semena a právě v tuto chvíli se rozhoduje, jestli vám voskovka příští rok vyroste znovu. Optický trik voskovky: listeny přebírají roli okvětních lístků
Podle databáze
BOTANY.cz měří trubkovitá koruna purpurového poddruhu 14 až 22 milimetrů a je vždy temně nachová až fialová. Jde tedy o drobnost velikosti nehtu na malíčku. Mohutný barevný dojem přitom působí, jako by rostlina kvetla mnohem většími plochami.
Ten efekt má na svědomí architektura vrcholku lodyhy. Univerzitní zahradnická služba Wisconsin Horticulture popisuje velké, téměř srdčité listeny, které obklopují skupinky dvou až tří převislých květů. Listeny navíc vydrží déle než samotné květy. Jednotlivý květ podle italské studie z roku 2012 kvete obvykle jen čtyři až pět dní, zatímco barevná kulisa kolem něj přetrvává týdny.
Proč rostlina investuje barvu do listenů? Přehledová práce v časopise
Biological Reviews z roku 2024 shrnuje, že listeny u řady krytosemenných rostlin slouží jako vizuální, pachový či jiný signál pro opylovače. Kromě toho mohou chránit květy a plody, nebo dokonce fotosyntetizovat. Barva tedy nemusí být výsadou okvětních lístků. U voskovky ji převzala zeleň a funguje jako billboard, který zve hmyz k nenápadnému cíli.
Podle nás právě tady leží kouzlo celé rostliny. Botanicky jde o listy, funkcí se chovají jako součást květu a pro včelovité je celá ta konstrukce poutačem k nektaru. Oko zmatené, biologie dokonale logická.
Proč voskovku nerozluštíte ani zblízka
Zmatek vrcholí, když k rostlině přistoupíte až na dosah. Britská Královská zahradnická společnost RHS popisuje voskovku jako letničku poutající pozornost, s modrozelenými dužnatými listy, hluboce purpurově modrými květy a „bohatými kovově bronzovými listeny“. Barvy přecházejí plynule: od šedavé zeleně spodních listů přes namodralé ojínění až po fialové konce výhonů. Nikde žádná ostrá hranice, kde by se dalo říct, že zeleň skončila a květenství začalo.
Pomáhá tomu i ojínění. Listy dlouhé 3 až 6 centimetrů, střídavé a přisedlé až objímavé, pokrývá voskový povlak, díky němuž rostlina připomíná spíš eukalyptovou větvičku než klasickou letničku z balíčku semen. Odtud ostatně pochází i jméno. Rodové jméno
Cerinthe vychází z řeckého kerinos, voskový, a české „voskovka“ to věrně přebírá.
S voskem se pojí i starší omyl. Cambridgeská univerzitní botanická zahrada připomíná dávnou představu, podle níž včely z květů sbíraly materiál na vosk do úlů. Odtud anglické lidové jméno honeywort. Ve skutečnosti si hmyz odnáší nektar a pyl, voskový je jen dojem z listů.
Další zmatek přidává samotná variabilita druhu. Planě rostoucí voskovky mívají koruny od krémové a bledě žluté po červenavě levandulovou. Nominátní poddruh má podle BOTANY.cz květy výrazně dvoubarevné, žluté s nachovým pásem. Kdo zná voskovku z jižní Evropy v této podobě, nemusí zahradní „Purpurascens“ na první pohled vůbec přiřadit ke stejnému druhu. Purpurová forma je přitom v obchodech nejdostupnější a vybarvená nejsytěji.
VIDEO Čmeláci s dlouhým sosákem a nektar ukrytý na dně trubky
Za přirovnáním k magnetu stojí konkrétní data. Tým ve složení Nocentini, Pacini, Guarnieri a Nepi publikoval v roce 2012 v časopise
Flora studii o morfologii květů a opylovačích voskovky. Mezi stálé a časté návštěvníky patřil čmelák zahradní ( Bombus hortorum), pelonosky rodu Anthophora a stepnice rodu Eucera. Všechno jsou to včelovití s dlouhým sosákem.
Nektar, který na ně čeká, je mimořádný svým složením: sacharóza v něm tvořila přes 93 procent cukrů. Produkce začíná už ve fázi poupěte a ve starších květech výrazně slábne, takže opylovači dávají přednost čerstvě otevřeným trubkám.
Dostat se k odměně vyžaduje úsilí. Tyčinky jsou v koruně uspořádané tak, že přímý přístup k nektaru omezují. Hmyz se musí doslova protlačit ke dnu trubky a cestou se mu pyl usazuje na těle. Druhy s krátkým sosákem mají smůlu. Čmelák zahradní naopak podle britské organizace Bumblebee Conservation Trust disponuje nápadně protáhlou hlavou a velmi dlouhým sosákem, díky nimž se živí i na hlubokých květech, třeba na náprstnících. Převislé zvonky voskovky mu sedí jako šité na míru.
Co vidíte Co to botanicky je Co z toho má čmelák Velké fialové „okvětí“ listeny orientační signál zdálky Tmavé převislé trubky skutečné květy, 14 až 22 mm nektar a pyl Modrozelené ojíněné listy listy nic, ozdoba pro zahradníka
RHS zařadila voskovku „Purpurascens“ do seznamu „Perfect for Pollinators“ (ideální pro opylovače) mezi letní letničky, kde stojí vedle brutnáku lékařského a hadince obecného. Všechny tři patří k brutnákovitým, stejně jako pomněnky, plicníky či kostivaly. Brutnák však láká hvězdicovitými modrými květy, kdežto voskovka sází na skryté trubky a barevné listeny. Pro zahradu, kde má být co nejpestřejší nabídka pro čmeláky, se podle nás obě rostliny výborně doplňují.
Pěstování voskovky ze semen: od březnového výsevu po vlastní samovýsev
Kanadská semenářská firma West Coast Seeds hodnotí pěstování voskovky jako velmi snadné. V podmínkách české sezony to vypadá takto:
Předpěstování: březen až duben v interiéru, zhruba šest až osm týdnů před koncem mrazíků. Loukykvět uvádí předpěstování už od února. Přímý výsev ven: březen až květen podle polohy a počasí, jak shodně uvádějí OBI i jarní katalog Drago 2026. Kvetení: červen až září. Stanoviště: plné slunce až lehký polostín, chráněné místo, propustná půda.
Zrádný bývá přehnaný komfort. Wisconsin Horticulture upozorňuje, že na plném slunci v bohaté půdě vyroste voskovka do výšky 60 až 120 centimetrů, rozroste se do listové hmoty, kvete méně a potřebuje oporu. V sušším a chudším substrátu nebo v lehkém stínu zůstane kompaktní, kolem 45 centimetrů. Doporučujeme proto střídmost s dusíkatými hnojivy. Voskovka chce Středomoří, ne kompostovou hostinu.
V nádobách a truhlících vypadá skvěle, protože převislé výhony se elegantně přelévají přes okraj. Počítejte ale s častější zálivkou a přihnojením. České obchody ji doporučují také k řezu; do vázy vnese stejnou kovovou hru barev jako na záhon.
Říjen patří semenům: jak voskovku nachystat na rok 2027
Teď je ideální chvíle sledovat odkvetlé stonky. Voskovka tvoří velká černá semena, která dozrávají nerovnoměrně a rostlina je umí vystřelit kus od sebe. Kdo chce samovýsev, nechá část stonků dozrát a semena případně posbírá z půdy pod rostlinou. Spolehlivější cesta: odstřihnout celé větve a dosušit je v papírovém nebo látkovém sáčku, kam semínka sama vypadají.
Kdo naopak voskovku po záhoně šířit nechce, odstraňuje odkvetlá květenství dřív, než semena zčernají. Na přezimování dospělých rostlin nespoléhejte. Cambridgeská botanická zahrada ji vede jako odolnou letničku, která se na teplém slunném místě sama vysemeňuje. V chladnějším klimatu však podzimní semenáče často spálí první mrazy. Pro české zahrady z toho plyne jednoduché pravidlo: část semen nechat venku napospas osudu a část schovat na jarní výsev.
Kdo voskovku zatím nemá, sežene hlavně semena, sazenice se v nabídkách objevují spíš výjimečně. OBI prodává sáček za 23 Kč, Semena.cz balení pěti semen za 45 Kč a Drago v jarním katalogu 2026 nabízel deset semen za 21,90 Kč. Loukykvět má fialovou voskovku v balení po 25 a 100 semenech, momentálně však s označením „Připravujeme“. Pozor na názvy: obchody píšou „purpurescens“, OBI dokonce „Cerinthe mayor“. Správně je
Cerinthe major „Purpurascens“.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková